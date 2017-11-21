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Скандалы
21.11.2017
Слуцкая пенсионерка вернула деньги за навязчивый оконный сервис

Случчанка потратила три месяца на обращения в райисполком, милицию, прокуратуру, чтобы ей помогли вернуть деньги за навязанный оконный сервис. Но в итоге ей всё пришлось сделать своими силами.

Случчанка потратила три месяца на обращения в райисполком, милицию, прокуратуру, чтобы ей помогли вернуть деньги за навязанный оконный сервис. Но в итоге ей всё пришлось сделать своими силами, сообщает kurjer.info.

Как белорусов разводят на сервисном обслуживании окон

Как писал «Кур'ер» ранее, в августе этого года Ирине, жительнице Слуцка, предложили бесплатную профилактику стеклопакетов. Менеджеры обработали женщину так, что в результате, по договору она заплатила за ремонт и обслуживание пластиковых окон по завышенным в несколько раз ценам (в сравнении со среднерыночными).

Когда Ирина разобралась в сути договора и попыталась отказаться от слишком дорогих услуг, директор предприятия ООО «Релизум» (г.Солигорск) ответил, что она обязана заплатить сумму, указанную в договоре, а если откажется, её затаскают по судам и взыщут ещё и пеню за просрочку.

В течение трёх месяцев женщина отправила 9 заказных писем в Солигорск с требованием расторгнуть договор на оказание ненужных ей услуг. Все они остались без ответа.

Ирина обратилась с заявлениями в милицию, в прокуратуру, в отдел торговли Солигорского райисполкома, но получила ответы, объясняющие, что юридически договор составлен правильно, поэтому привлечь к ответственности предпринимателя за его методы работы с клиентами невозможно.

Через три месяца, в начале ноября, пенсионерка наняла машину и сама поехала в Солигорск. Офис «оконной конторы» располагался на ул. Северная, 8. Об этом свидетельствовала бумажка с названием фирмы, напечатанная на компьютере и вставленная в прозрачный файл.

— Умеешь обманывать, умей и возвращать, — так сказала Ирина директору.

После споров о размере суммы и неоднократного переписывания заявления, директор упросил пенсионерку оставить ему хотя бы 50 рублей.

— Ведь какие-то услуги мы все-таки оказали, — сказал он.

В результате Ирина получила назад 118 рублей, вместо уплаченных 168.

 
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