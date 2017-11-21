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21.11.2017
Марионеточный спектакль: центр Луганска захватили неизвестные в военной форме

Центр Луганска, включая административные здания, захвачен неизвестными в военной форме без знаков отличия и принадлежности к тем или иным организациям.

Фото ГТРК ЛНР/YouTube.com

Вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют ряд улиц и не представляются. На кадрах с места событий видно, что рядом находятся люди с нашивками подразделения «Беркут» МВД самопровозглашенной Луганской народной республики, автомобили в камуфляжной раскраске и бронетранспортер.

Фото ГТРК ЛНР/YouTube.com

Член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция «Народный фронт») заявляет, что в оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Об этом Геращенко сказал в комментарии УНИАН.

- Во временно оккупированном русскими Луганске происходит марионеточный спектакль между так называемым «министром внутренних дел» Игорем Корнетом и так называемым главой «ЛНР» Игорем Плотницким, - отметил он.

По информации Геращенко, они не поделили между собой контрабандные потоки, доходы от разного рода преступной деятельности.

- Плотницкий через решение фейкового суда получил решение об отстранении Корнета с поста «министра внутренних дел», однако тот призвал на помощь людей главаря так называемой «ДНР» Захарченко и, пользуясь его поддержкой, попытался показать силу и заявил о том, что он выполнять это решение «суда» не будет, - отметил Геращенко.

- В свою очередь Плотницкий обратился к своим российским кураторам из ФСБ РФ и затребовал поддержку российского спецназа. Очень надеюсь, что они там друг друга перестреляют. Хотелось бы в это верить, - сказал Геращенко.

Фото ГТРК ЛНР/YouTube.com

 
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