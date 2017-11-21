Строительство на грани банкротства. «Там беда. Мы подходим к системному кризису отрасли»

Глава Комитета госконтроля на совещании у Лукашенко заявил о проблемах в строительной сфере.

- Крайне сложное положение предприятий в строительной отрасли: 38% организаций убыточны. Такого никогда не было, - приводит БЕЛТА слова Леонида Анфимова.

Председатель Комитета госконтроля напомнил, что еще несколько лет назад главой государства давались поручения о развитии районных ПМК. Однако сегодня эта работа пошла на спад, многие из организаций на грани банкротства.

- Там беда. Мы подходим к системному кризису отрасли, - заявил Леонид Анфимов.

Его позицию поддержала глава Администрации президента Наталья Кочанова:

- Сегодня не только ПМК, сегодня тресты в городах закрываются. Ситуация складывается критическим образом. Надо серьезно заниматься этой отраслью.

Премьер-министр Андрей Кобяков отметил, что правительство занимается проблемами в этой сфере. По его словам, ведется работа по оптимизации строительной отрасли, укрупнению предприятий, привлечению востребованных специалистов.

Как заявил глава правительства, в основном у строительных организаций сегодня работа есть.

В ответ на это Александр Лукашенко дал понять, что кто-то может остаться без работы:

- Мы все прекрасно понимаем, какая ситуация в строительстве, вот и занимайтесь этими вопросами. Имейте в виду: если строительство будет провалено, министру и вице-премьеру делать нечего в новом правительстве.