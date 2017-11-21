Что ответили налоговики депутату о расходах на обслуживание декрета №3

Парламентарий опубликовала ответ из Министерства по налогам и сборам.

Депутат парламента Анна Канопацкая ранее обратилась в Министерство по налогам и сборам с просьбой дать данные о размере расходов, связанных с обслуживанием так называемого тунеядского декрета.

21 ноября она опубликовала на своей странице в Facebook полученный ответ. Из него следует, что ведомство не может дать запрошенные депутатом сведения, так как они не учитывались отдельно. При этом в министерстве сослались на общие разделы расходной части национального бюджета.

— Это все, что нужно знать о том, как распределяются и тратятся наши с вами деньги, собранные в виде различных налогов и сборов, которые могли пойти, например, в «дырявый» фонд социальной защиты, на развитие здравоохранения или образования. Например, только рассылка 400000 заказных писем с уведомлением «тунеядцам» стоит 1296000 рублей (около $ 648000). К этому необходимо добавить, что сейчас бюджетные ресурсы расходуются на возврат уплаченных сумм по декрету №3 некоторым категориям граждан. Вот такая вышла история с горе-декретом, который необходимо безусловно отменять, — прокомментировала ответ из министерства Анна Канопацкая.

Цитата дня: «И без декрета № 3 заставим работать»