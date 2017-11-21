«Джиперс Криперс 3»

В прокат вышел фильм ужасов Виктора Сальвы — не слишком удачное, но по-своему любопытное возвращение на экран самого обаятельного киночудища нулевых.

В американской провинции снова неспокойно. Сначала полиция обнаруживает хорошо знакомый поклонникам первых двух фильмов грузовик, который чуть не убивает одного из стражей порядка.

Потом появляется сам черноликий монстр с пижонским седым хвостом и начинает убивать всех без разбору — от копов до непутевых подростков, решивших справиться с собственным страхом, пописав чудищу на бампер транспортного средства.

Пока жители окрестных деревень погружаются в панику, несколько человек готовятся дать Криперсу отпор. С одной стороны, это группа товарищей, потерявших родственников в схватке с чудищем и приобретших для противоборства ленточный пулемет.

С другой — будто бы сбежавшая из города Твин Пикс старушка (Мег Фостер), к которой приходит призрак сына и надоедает рассказами, про закопанную на приусадебном участке руку, потерянную Криперсом в одном из рейдов.

Есть какая-то дьявольская ирония в том, что буксовавший почти 15 лет третий фильм про монстра, вырывающего у людей органы для собственной регенерации, вышел именно сейчас.

Для того, чтобы эту иронию оценить, стоит вспомнить, что карьера бессменного режиссера серии и единоличного отца полюбившегося многим монстра чуть было не полетела под откос из-за срока за педофилию, полученного еще в конце восьмидесятых.

Тогда Виктору Сальве потребовалось десять лет, чтобы — после пары попыток попадания в мейнстрим, — озвереть настолько, чтобы суметь за относительные копейки сделать один из лучших хорроров нулевых.

Сейчас, когда голливудская война с харассментом все больше напоминает своим энтузиазмом охоту на ведьм, третий «Джиперс Криперс» толком даже не вышел в прокат — после недели в кинотеатрах его от греха подальше сняли с показов и пустили в эфир канала SyFy по случаю Хэллоуина.

Тем не менее, в России фильм все-таки вышел — к вящей радости поклонников жанра, которых не смущает даже то, что уже вторая часть была несколько слабей и конвенциональней (хоть и дороже) оригинала.

Эволюцию франшизы легко проследить по постерам. На первом был зловещий глаз, глядящий сквозь какую-то кожаную рванину, на втором — проступающий через кожу силуэт лица. На афише третьего Криперс предстает в полный рост, недвусмысленно намекая, что именно он, а не всякие там людишки, тут главный герой. Место на первом плане он действительно заслужил — как-никак единственное из относительно молодых кинопугалищ, завоевавшее зрительскую любовь.

На фоне ухода ужастиков под своды жанрового гетто, Криперс напоминает о временах, когда Фредди Крюгер или Майк Майерс могли конкурировать в популярности с героями Шварценеггера.

В третьем фильме его действительно много на экране — и это правда лучшие минуты картины. Криперс играет с подростками, Криперс поправляет шляпу, Криперс попадает в собственную ловушку и очень расстраивается.

Это очень старомодное, и тем более на удивление обаятельное зрелище, учитывая, что про героя по-прежнему ничего толком неизвестно (на сей раз выясняется, что он — «древний», на этом пока все).

И чем более выразителен Криперс, тем утомительнее довольно скверно поставленные и попросту бестолковые метания людей. Сальва зачем-то в этот раз напридумывал массу невразумительных героев, в которых немудрено запутаться, несмотря на то, что действие по большей части почему-то разворачивается при свете дня.

Выделяется только фактурная актриса Фостер, которая просто обладает идеальной для хоррора внешностью. Проще говоря, культовым фильм точно не станет, но даже у самых разочарованных поклонников оригинала все же будет некоторый стимул дождаться четвертой части, сценарий которой режиссер уже сочинил. Может быть, там мы все-таки узнаем, из какой древности появился этот обиженный на весь мир седовласый джентльмен с гарпуном.