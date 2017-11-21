В пятницу в юго-западных районах потеплеет до +8°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

22 ноября ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

23 ноября преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу Беларуси пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С; в западных районах ночью около 0°С, днем +4..+5°С.

24 ноября в отдельных районах по северо-западу страны ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Местами туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью -4..+2°С, по востоку при прояснениях до -7°С; днем -2..+4°С, в юго-западных районах +5..+8°С.