Почему женщины не видны в белорусской политике

Затяжной экономический кризис и принятие декрета о «тунеядцах» сделали белорусок более активными.

— Женщины больше ощущают тяжесть кризиса – они чаще теряют работу, переходят на неполный рабочий день, — объяснила социолог, доцент кафедры социальной коммуникации Белорусского государственного университета Надежда Ефимова на международной конференции «Женщины и выборы».

Женщины редко возглавляют госорганы или партии, но чаще оказываются заместителями руководителей. Так складывается из-за стереотипов и ожиданий в отношении женщин, считает эксперт по гендерным вопросам, защитница прав объединений ЛГБТ в Беларуси Юлия Мицкевич.

— Даже в интервью с представителями руководящих постов видно, что женщинам, тем же министрам, чаще задают вопрос о любимых блюдах, о том, что они готовят дома. Мужчиной-министром чаще интересуются как профессионалом. Этот медийный образ имеет большое значение, — подчеркивает эксперт.

В состав политических демократических партий и общественных организаций политической направленности входит от 20 до 56% женщин. В том числе около трети представителей руководящих органов — женщины. При этом руководители женского пола только в четырех партиях, зато их много среди заместителей председателей, показало исследование «Участие женщин в демократической политике в Беларуси».

Только пять белорусских партий имеют специальные программы по обеспечению гендерного равенства.

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