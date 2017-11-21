Фотожабы: «Но у меня же 90 процентов на выборах!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Суд вынес решение по делу «француза с патроном» — его признали невиновным и оправдали

Почему давать зарплаты в 1000 рублей еще рано

Американский режиссер Дэвид Линч встретился с президентом Украины Петром Порошенко

Тучи над Мугабе сгущаются

«Геймералиссимус». Минобороны России в качестве доказательства сотрудничества США с ИГ опубликовало скриншот из мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron»

«Обороняша»: так в сети называют нового пресс-секретаря Минобороны РФ

Oppa gangnam царь! Что не так с памятником Александру III

Невзоров: история человечества – это история домогательств

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