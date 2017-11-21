Кобяков отчитался по рабочим местам, а Кочанова – поделилась основным вопросом, который волнует народ

Что еще прозвучало на докладе правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома о работе экономики за 2017-й и планах на 2018-й.

Премьер-министр Андрей Кобяков доложил, что за девять месяцев в Беларуси создано практически 50 тысяч рабочих мест, в том числе 48 тысяч — на вновь созданных предприятиях.

— Правительство для себя в начале года определило более напряженную задачу — 70 тысяч, в реализации которой есть отставание. По 9 месяцам отстаем на 2,5 тысяч, — сказал он, сообщает БЕЛТА.

Он констатировал, что вместе с тем количество фактически занятых в экономике за это же время снизилось на 54 тыс. человек. Но при этом, согласно статистике, на 25,5 тыс. уменьшалась и численность населения трудоспособного возраста, также на 28,5 тыс. уменьшилось число работающих пенсионеров.

— То есть примерный баланс, — заметил руководитель правительства.

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева подчеркнула, что ситуация в сфере занятости остается непростой.

То, что вопрос трудоустройства волнует граждан Беларуси, подтвердила и глава Администрации президента Наталья Кочанова:

— Мы видим, что сегодня это основной вопрос, который волнует жителей нашей страны. В разных регионах ситуация разная, но она действительно имеет место и самоуспокаиваться здесь нельзя.

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