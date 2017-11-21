«Кирилл, вставай! Пошли домой, нас дети ждут!»

Прошли похороны гомельчанина, упавшего с крыши коровника.

Субботним утром Кирилла, водителя газоспасательной службы Гомельского Химзавода, отправили на подшефную им ферму чистить крыши коровника. В 6.30 утра его вызвали на работу. Находясь на крыше без страховочного пояса, в процессе работы он упал с 10-метровой высоты. Умер до приезда скорой.

Его сестра Татьяна встречает нас возле дома, где сегодня прощаются с ее единственным братом Кириллом. Стоит тишина. Все что можно услышать — это причитание его матери возле гроба. Она не может никак поверить в то, что ее сына, совсем еще молодого, больше нет.

— Пришла его жена в обед и сказала, что Кирилла больше нет. К ним домой приехали двое мужчин с работы. Один из мужчин представился заместителем директора. Аня начала звонить Кириллу. Мужчины сказали никому не звонить, отобрали телефон. Родителями сообщить тоже не разрешили. Приказали ничего не предпринимать. Сообщили, что случился несчастный случай и ушли. Больше от них новостей не было. Мы сами начали все выяснять. Звонили директору завода. В морг нас тоже не пускали. Мы в прямом смысле прорвались туда.

Рассказ о том, как не стало ее брата, дается Татьяне тяжело. Полушепотом и очень медленно. Она признается, что сейчас вся ее семья не до конца осознает, что произошло.

Вопросов больше чем ответов: «Он всегда хотел быть спасателем. Он так этим гордился! Работу свою очень сильно любил. Раньше он работал там же именно спасателем. Потом уволился. Через какое-то время он вернулся туда работать водителем. Я не понимаю почему? Почему он был на крыше без пояса? У меня на работе трехметровую елку перед Новым Годом рабочий украшал в страховочном поясе, потому что начальник по безопасности грозил всех уволить без соблюдения ТО. А тут крыша высотой 10 метров.

Я не понимаю самое главное: почему человек, работающий водителем, должен был ехать мыть эти коровники? А ведь руководство нашей страны и не требует этого. Это выслуживаются перед ним наши местные чиновники и начальники. Что они хотят ему этим показать, доказать? Чтобы он обратил внимание на их чистые коровники и не обратил внимания на их плохую работу?»

Татьяна рассказывает, что руководство завода сообщили ей, что Кирилл был ознакомлен со всеми инструктажами по технике безопасности. После случившегося с семьей связывались анонимно через соцсети его коллеги. Они рассказали им о последних минутах жизни Кирилла. Но открыто выступить все отказываются. Все бояться потерять свою работу, у всех дети, кредиты — утверждает Татьяна.

По словам родственников, Кирилла неоднократно отправляли на сторонние работы: «Когда он работал в группе экстренного реагирования в газоспасательной службе, они, как и в службах МЧС, должны сидеть и ждать происшествий на заводе. А руководство посчитало как? Зачем зря сидеть, и отправляли их на сторонние работы. То заборы красить, то вагоны разгружать с углем, листву чистить. Ими просто стали затыкать дыры. А вдруг бы ЧП на заводе произошло, когда они эти коровники чистили? Вот оно отношение к спасательной службе и ценности как сотрудников!»

Татьяна держится сильнее всех. Она и ее муж взяли на себя организацию похорон. Родители во время прощания были скорее мертвые, чем живые. Сестра погибшего рассказала, что вся ее семья постоянно находится под действием лекарств. Анна, жена Кирилла, теряет сознание, громко кричит. Ее все время держат под руки.

«Я не знаю, как будут жить дальше мои родители. У нашего дома постоянно дежурит «скорая». У моего отца шунты в сердце, он гипертоник. Его жена говорит, что она не хочет жить, и никого не хочет видеть. А они вчера пришли и говорят "Мы вам гроб дорогой купим. С похоронами поможем". Они сразу его друзьями представились. Взрослые мужчины, на машине МЧС, в костюмах. Какие они друзья? Они не понимают, что они убили не только Кирилла. Они убили все наши семьи!»

У Кирилла осталось двое маленьких детей — Женя, 6 лет, и Даник, 3 года. На похоронах их не было. Мать жены Кирилла работает воспитателем в детском саду. Во время похорон с детьми оставались ее коллеги.

Ей тяжело говорить, но она находит в себе силы рассказать про Кирилла: «Он был прекрасным человеком! Он детей своих безумно любил. Придет за ними в садик и еще минут 10 стоит и целует их с ног до головы. Они жили со мной 1,5 года, пока делали ремонт в своей квартире. За это время ни разу слова плохого друг другу не сказали. А сейчас дети постоянно спрашивают про папу. Даник обиделся на меня. Сказал, что уйдет к папе, раз я его к нему не пускаю. Как им объяснить теперь, что папы больше нет?! А Женя вчера мне сказала, что больше не пустит злых дядей в дом. «Они пришли, маму обидели. Мама так громко кричала. Очень сильно кричала. Нам так было так страшно. Нельзя их больше к нам пускать!»

На похороны приехало очень много коллег Кирилла. Все они были в фирменной спецодежде. Машина газоспасательной службы возглавляла колонну. После прощания возле дома родителей Кирилла отвезли проститься с домом, где он жил. После вся колонна поехала на кладбище в поселок Коренёвка.

Проститься со своим коллегой и работником приехала также администрация завода. Директор завода, Черняков Дмитрий Владимирович, после церемонии прощания подошел к родителям высказать свои соболезнования.

Мы спросили у Дмитрия Владимировича, какая помощь будет оказана семье погибшего, и как он считает, почему так все произошло.

«Кроме выплаты страховок и выплат по коллективному договору, детям Кирилла будет выплачиваться пенсия по потере кормильца, равная среднему окладу отца до их совершеннолетия. Мы не оставим его семью одних в беде. Будем оказывать всю возможную помощь его жене. Можем помочь с трудоустройством. Знаем, что у нее очень маленькая зарплата. Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела. С результатами следствия родители будут ознакомлены сказу после окончания расследования.

На самый частый вопрос «Почему Кирилл находился на крыше без страховочного пояса?» можем ответить следующее. Есть положение, в котором написано, что если работы ведутся дальше, чем 2 метра от края крыши, и угол наклона крыши минимален — ремни не положены. Кириллу на инструктаже говорили, чтобы ни в коем случае не становился на поликарбонат в центре крыши. Он огражден. Чтобы туда попасть, нужно перелезть через него.

Обратите внимание на фото, которое он присылал своей жене, его уже публиковали в интернете. Фото сделано с крыши коровника именно с этой части, откуда он упал. Зачем он туда полез? Его напарники даже предупреждали, чтобы он там не ходил. Он же спасатель. Где был его инстинкт самосохранения?» — рассказал директор Гомельского химзавода.

Родственники отвергают версию, что фото с крыши коровника сделал Кирилл. По их словам, им прислали анонимную смс со снимком и предупредили, что всю ночь на заводе работали с документацией, чтобы постепенно «спустить все на тормозах».