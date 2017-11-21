Киев выслал белорусского дипломата

Последствия «шпионского» скандала.

— В связи с тем, что белорусская сторона объявила персоной нон грата и выслала украинского дипломата, Украина, руководствуясь принципом взаимности, также выслала белорусского дипломата из страны, — сказала «Интерфаксу» спикер ведомства Марьяна Беца, не уточнив, какой конкретно дипломат покинет страну.

Ранее стало известно, что объявленный в Беларуси персоной нон грата из-за «не совместимой с дипломатическим статусом деятельности» советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов покинул территорию страны.

Отметим, Скворцов бы объявлен персоной нон-грата из-за дела задержанного журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко.