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Политика
21.11.2017
Киев выслал белорусского дипломата

Последствия «шпионского» скандала.

— В связи с тем, что белорусская сторона объявила персоной нон грата и выслала украинского дипломата, Украина, руководствуясь принципом взаимности, также выслала белорусского дипломата из страны, — сказала «Интерфаксу» спикер ведомства Марьяна Беца, не уточнив, какой конкретно дипломат покинет страну.

Ранее стало известно, что объявленный в Беларуси персоной нон грата из-за «не совместимой с дипломатическим статусом деятельности» советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов покинул территорию страны.

Отметим, Скворцов бы объявлен персоной нон-грата из-за дела задержанного журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко.

 
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