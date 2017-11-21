«Убейте меня, не хочу в тюрьму». В сети появились фото задержания могилевского налетчика

В милиции Могилева рассказали подробности нейтрализации грабителя и опубликовали снимки.

Сайт УВД Могилевского облисполкома опубликовал подробности задержания грабителя банка.

Нападавший потребовал, чтобы Александр Васильев (полковник милиции, представившийся грабителю начальником отдела безопасности банка и предложивший себя в качестве заложника — С.) сел за руль и вывез его за город. Сам злоумышленник сел позади и приставил пистолет к голове заложника. К этому времени все прилегающие выезды были уже оцеплены и блокированы.

Фото uvd.mogilev.by

Отъехав около 400 м от филиала банка и увидев сотрудников отдела Департамента охраны на служебной автомашине, мужчина запаниковал и потребовал, чтобы те прекратили преследование.

Васильев воспользовался замешательством нападавшего и покинул автомашину. Так появилась возможность для задержания налетчика.

Фото sk.gov.by

Мужчина пересел на переднее сидение авто и попытался уехать, но был заблокирован двумя служебными автомашинами. После этого он выбежал из авто и попытался скрыться в частном секторе.

Как в Беларуси грабят банки: хроника нападений последних пяти лет

В этот момент группа ОМОН приступила к задержанию. Нападавший открыл огонь из пистолета по сотрудникам, но был обезврежен и задержан в 15:34.

Как отмечается на сайте УВД первоначально задержанный не называл своих данных, а только просил: «Убейте меня… Не хочу сидеть в тюрьме».

Задержанным оказался уроженец российского Магадана, который получил вид на жительство в Беларуси и поселился в Могилеве.