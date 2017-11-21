Как в Беларуси грабят банки: хроника нападений последних пяти лет

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Яўген Магда: «Беларусь цяпер успрымаецца ва Ўкраіне як траянскі конь»
Почему женщины не видны в белорусской политике
Кобяков отчитался по рабочим местам, а Кочанова – поделилась основным вопросом, который волнует народ
Лукашенко упомянул Господа во время очередной взбучки
Киев выслал белорусского дипломата
Лукашенко не примет участия в саммите Восточного партнерства
Шутка дня: «Вставай, Игорюш! У тебя заседание суда…»
Пономарь: «Не нужно нам – в Украине – сильно ругать Лукашенко»
Как задерживали украинца Шаройко, которого подозревают в шпионаже
Ограбление в Могилеве: «Думали, живыми не выйдем»
Как изменились сексуальные пристрастия молодежи за 30 лет
Поротников: «Казарменный режим свое отжил»
Почему серийный убийца Чарли Мэнсон остается культовой фигурой
В шоу российского Первого канала обнаружили подлог
Латынина: «Даже в Саудовской Аравии понимают, что надо переходить к реформам»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
«Еще 10 минут был жив». Новые подробности гибели спасателя во время падения с крыши коровника
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Цитата дня. Переводчица не решилась перевести слова «француза с патроном» о Лукашенко
Шумченко: «Пришельцы из Средней Азии оставили в дураках все наше правительство»
«Мы, белорусы, памяркоўныя. Поставили раком, но ничего, будем жить дальше»
Почему белорусам бывает стыдно за страну
«Коль нации уютно под вождем, то наш ориентир теперь — Зимбабве»
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
Шемякин выступил с пламенной речью, озвучив, почему Россия напоминает клоуна
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Почему Украина выбралась из Бермудского треугольника, а Беларусь – нет
Финансовый аналитик поставил Лукашенко «неуд» по популизму
35 лет назад минское «Динамо» стало чемпионом СССР
Чему учит опыт Зимбабве
Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет
Может ли глава государства окружать себя красотками?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит новый пресс-секретарь Сергея Шойгу
Молодая жена «правой руки Путина» ушла к итальянскому автогонщику
Краснодарские гаишники устроили крестный ход
Как выглядит новая президентская клиника
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
21.11.2017
Кирилл Иванов
Как в Беларуси грабят банки: хроника нападений последних пяти лет

В связи с вооруженным нападением на банк в Могилеве «Салідарнасць» вспомнила самые громкие и необычные истории. 

Задержание могилевского грабителя, которым оказался гражданин России. 20 ноября 2017-го

Напала на обменник, чтобы накормить ребенка

Март 2013-го.Минчанка попыталась ограбить обменный пункт на Немиге в Минске. Для нападения она использовала газовый баллончик. Налетчица ворвалась в обменник, когда кассир открывала помещение. Однако последняя не испугалась и оказала сопротивление.

Минчанка убежала с места нападения, но была вскоре задержана. Правоохранителям объяснила, что пошла на такой шаг, чтобы накормить ребенка.

Ограбление в Любани

Фото kp.by

Апрель 2013-го. Двое мужчин в масках проникли в помещение банка, избили милиционера, забрав его табельное оружие, связали кассира. Налетчики увезли из банка на инкассаторской машине более миллиарда рублей, около 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Банковскую «Газель» грабители сожгли.

Налетчиками оказались местные жители, среди них — сержант милиции, который служил в Департаменте охраны и нес службу в этом же банке.

Ограбление в Смолевичах

Февраль 2014-го. В отделение одного из банков в поселке Зеленый Бор Смолевичского района ворвался неизвестный с обрезом. Он выстрелил в дверной замок, вошел в помещение и потребовал деньги.

Вскоре налетчика задержали, им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 58-летний мужчина.

Нападение в «Счастье»

Фото TUT.BY

Октябрь 2014-го. В Минске в торговом центре «Счастье» (проспект Независимости) молодой человек взял в заложники 19-летнюю сотрудницу обменного пункта. Переговоры с налетчиком не принесли результата и сотрудникам «Алмаза» пришлось идти на штурм.

Нападавший был ранен, им оказался житель Мостовского района Гродненской области 1991 года рождения. Позже он умер в больнице.

Ограбление в Мозыре

Февраль 2015-го. Неизвестный напал с ножом на сотрудницу банка, ударил ее по лицу и потребовал деньги. Забрав ключи от сейфа, налетчик открыл сейф, взял более 80 миллионов белорусских рублей и скрылся.

Позже он был задержан, из похищенного у него осталось чуть больше четверти суммы.

Ювелирные салоны и магазины

Кроме нападений на отделения банков и обменные пункты за последние пять лет фиксировались налеты на ювелирные салоны и обыкновенные магазины.

Октябрь 2013-го. Молодой человек напал с ножом на ювелирный салон в Минске по улице Чкалова. Милиция взяла магазин штурмом.

Хроника ограблений до 2013 года

Октябрь 2014-го. 25-летний житель поселка Колодищи ограбил магазин в Орше, ранив при этом из пистолета продавца. При задержании молодой человек несколько раз выстрелил в сотрудников милиции, но не попал.

Июль 2015-го. В Смолевичском районе двое в масках ограбили магазин. Они угрожали продавцу ножом и предметом, похожим на пистолет. Налетчики унесли выручку и продукты. Вскоре они были задержаны, ими оказались жители Жодино.

«Совсем у них в России худо, раз уже к нам едут банки грабить!»

Новость из Могилева стала одной из самых обсуждаемых в Байнете. Приведем несколько высказываний с интернет-форумов.

Из обсуждений на talks.by:

«Совсем у них в России худо, раз уже к нам едут банки грабить!».

«Вот я одного не понял, почему преступника заперли с заложниками в банке, а не дали сразу выйти? Зачем было подвергать опасности жизнь людей? Что за установка такая? Лишь бы «бабки» спасти? А если б людей в панике пострелял?»

«Силовики молодцы в этом случае, с заложником поменялись местами, грабителя ранили только в ногу».

Из обсуждений на «Нашай Ніве»:

«Не хочу никого обидеть, но ввиду последних приключений милиционеров по всей стране, возникает вопоос: «Это точно не инсценировка для поднятия имиджа?»

«Толькі мяжа! Паўнавартасная мяжа на усходзе з поўным аглядам».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.7 (оценок:15)
Главное
«Убейте меня, не хочу в тюрьму». В сети появились фото задержания могилевского налетчика
«Кирилл, вставай! Пошли домой, нас дети ждут!»
Почему в России чувствуешь себя как в дурдоме
Конспект от Лукашенко: «С выполнением поручения по средней зарплате в тысячу рублей много вопросов»
Шутка дня: «Вставай, Игорюш! У тебя заседание суда…»
Что творилось за кулисами и на сцене шоу Victoria`s Secret-2017
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY