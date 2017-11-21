Шутка дня: «Вставай, Игорюш! У тебя заседание суда…»
Московскому громкому процессу в суде посвящается.
22 ноября глава «Роснефти» Игорь Сечин снова не придет на заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев рассказал, что в эти дни премьер-министр России Дмитрий Медведев должен посетить объект в Ханты-Мансийском автономном округе, где будет присутствовать и Сечин.
Telegram-канал «Медиатехнолог» шутит:
— Вставай, Игорюш! У тебя заседание суда с Улюкаевым!
— Мне ко второму!
— Так уже третье!
— Ну придумай что-нибудь!
— Ладно, скажем тебе со мной на работу надо.
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