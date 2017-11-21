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21.11.2017
Как отобрать интересные объявления о продаже бу авто

Эта статья расскажет важных нюансах грамотного и эффективного преодоления этапа отбора стоящих предложений среди массы других

После того, как Вы точно определились с моделью будущей машины, перед Вами неминуемо встанет дилемма: как же отобрать из столь огромного количества интернет-объявлений на специализированных российских форумах, по типу https://www.avtopoisk.ru/car/audi, лишь те, на которые следует обращать своё внимание?

- Определитесь с суммой, которую Вы способны отдать за будущее авто, но учтите, что сразу после его приобретения Вам понадобятся средства на оформление сделки, страховку транспортного средства и его, хоть и минимальное техобслуживание. Все это займет около 15 000 рублей, если автомобиль входит в список машин средней стоимости обслуживания.

- Просматривая объявления, не бросайтесь на предложения с приятно удивляющей низкой ценой или громкой надписью - «срочно!» или «авто уже снято с учета!», ведь по опыту, такой автомобиль, скорее всего уже продан или предприимчивые люди с нечистой совестью просто продают «убитое» авто. Да, исключения имеют место быть, но это уж слишком большая редкость.

- Избавьтесь от иллюзий найти машину, которая все время простояла в гараже и редко использовалась, поэтому, якобы, в прекрасном состоянии. Такой вариант возможен, но вероятнее, что профессиональные перекупщики уже её выкупили и выставили на продажу дороже по цене.

- Отберите объявления, в которых стоимость товара на 10-15 000 выше искомого Вами варианта, поскольку многие продавцы закладывают в цену некий запасной отступ для торга, ну, и, конечно же, некоторые тешат себя надеждой продать машину дороже её реальной себестоимости.

- Обратите внимание на число просмотров понравившегося объявления и период его размещения на сайте. Благодаря этому вы косвенно поймете есть ли смысл рассматривать этот вариант, поскольку если авто давно в продаже, значит его посмотрели многие потенциальные покупатели, и, похоже, что-то их в нем все-таки не устроило.

- Внимательно осматривайте фотоснимки машины и где они сделаны. Если она стоит возле множества других машин или на фоне виднеется вывеска автосервиса, то от такого объявления стоит или отказаться, или поехать на его осмотр с проверенным автоэкспертом.

- Если товар существенно дороже его среднестатистической стоимости на рынке, значит, как очевидно, владелец хочет урвать куш, или автосалон, купивший этот автомобиль по более низкой стоимости, подготовив его к продаже, пытается «толкнуть» товар с получением большего дохода.

Помимо этих важных рекомендаций в отборе интересных объявлений на сайтах, учтите, что на непосредственную встречу с владельцем лучше идти со знающим автомобили товарищем, который сможет вам помочь в осмотре авто. Также, помните, решившись на покупку и рассчитывая при этом на скидку, возьмите с собой наличные, показав тем самым, что можете купить автомобиль прямо сейчас, отдав за него предлагаемую с учетом скидки сумму.

 
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