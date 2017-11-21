Magic Catering: к новогодним корпоративам готовы!

Начальники и руководители крупных компаний как никто знают о том, что подготовка к новогодним корпоративам начинается задолго до наступления декабря. И в некоторых случаях эта задача может сравниться по сложности с подготовкой годового отчета

Начальники и руководители крупных компаний как никто знают о том, что подготовка к новогодним корпоративам начинается задолго до наступления декабря. И в некоторых случаях эта задача может сравниться по сложности с подготовкой годового отчета. На протяжении уже нескольких лет компания Magic Catering освобождает управляющих белорусских организаций от обязательств по организации корпоративного праздника. Предлагая профессиональное выездное обслуживание в Минске, сотрудники Magic Catering готовы обеспечить высокий уровень новогоднего корпоратива для мероприятий с количеством гостей до 5000 человек.

Текущий год не стал исключением из правил, и уже сегодня ведущие специалисты компании готовятся к «высокому сезону». Профессиональная организация и решение сопутствующих задач гарантируют, что предстоящие праздники станут по-настоящему ярким событием для каждого участника корпоративного мероприятия.

Торжества, которые создают сотрудники компании Magic Catering, радикально отличаются от стандартных банкетов, организованных силами самих работников той или иной фирмы. В распоряжении специалистов есть все необходимое для того, чтобы обслуживание корпоративов прошло на максимально высоком уровне, в полном соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика. Результатом работы Magic Catering становится праздник, который дарит исключительно позитивные эмоции всем гостям, одновременно с этим решая реальные корпоративные проблемы. Так, совместный отдых повышает сплоченность коллектива, укрепляет командный дух и настраивает на продуктивную работу в дальнейшем.

Профессиональная организация и проведение корпоративов с выездом включают в себя проработку всех этапов предстоящего мероприятия. Начиная с банкета и заканчивая развлекательной программой – не нужно тратить время на поиски разных event-специалистов для решения разных задач. Абсолютно все сопутствующие вопросы будут решены силами команды Magic Catering, а заказчик останется доволен результатом на 100%.

Более 11 лет белорусские компании пользуются услугами сотрудников Magic Catering, убеждаясь в том, что корпоративный праздник может быть одинаково веселым и увлекательным для присутствующих с разными интересами и предпочтениями. Именно такого результата добивается компания, создавая достойное торжество на базе лучших площадок Беларуси.