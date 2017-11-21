Свежие и актуальные новости Киева

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Пономарь: «Не нужно нам – в Украине – сильно ругать Лукашенко»
Как задерживали украинца Шаройко, которого подозревают в шпионаже
Ограбление в Могилеве: «Думали, живыми не выйдем»
Как изменились сексуальные пристрастия молодежи за 30 лет
Поротников: «Казарменный режим свое отжил»
Почему серийный убийца Чарли Мэнсон остается культовой фигурой
Гражданин России взял в заложники в могилевском банке 5 человек
В шоу российского Первого канала обнаружили подлог
Латынина: «Даже в Саудовской Аравии понимают, что надо переходить к реформам»
За призывы к насилию против русских осудили могилевчанина
Давыдько не включили в комиссию по информационной безопасности
Лукашенко рассказал главному милиционеру Минска, как действовать на акциях протеста
Из денег, собранных для продающей почку женщины, $ 650 забрали власти
Цирк на дроте: решение по матчу БАТЭ – «Слуцк» могут пересмотреть еще раз
«Мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина». Лукашенко назначил начальника в Печах и главного милиционера Минска
Цитата дня. Переводчица не решилась перевести слова «француза с патроном» о Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
«Еще 10 минут был жив». Новые подробности гибели спасателя во время падения с крыши коровника
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему белорусам бывает стыдно за страну
«Коль нации уютно под вождем, то наш ориентир теперь — Зимбабве»
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
Шемякин выступил с пламенной речью, озвучив, почему Россия напоминает клоуна
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Почему Украина выбралась из Бермудского треугольника, а Беларусь – нет
Финансовый аналитик поставил Лукашенко «неуд» по популизму
35 лет назад минское «Динамо» стало чемпионом СССР
Чему учит опыт Зимбабве
Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет
Может ли глава государства окружать себя красотками?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит новый пресс-секретарь Сергея Шойгу
Молодая жена «правой руки Путина» ушла к итальянскому автогонщику
Краснодарские гаишники устроили крестный ход
Как выглядит новая президентская клиника
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Новости партнеров
21.11.2017
Свежие и актуальные новости Киева

Последние события в Киеве – полезная информация для украинцев

Новостной портал всегда предоставляет актуальные статьи, дополненные качественными фотоматериалами. Жители Украины смогут раньше всех узнавать о событиях, которые произошли в столице. На сайте https://kiev.segodnya.ua/ собрана информация об общественных организациях, экономические новости, нововведения из мира культуры, спорта, события, которые вызвали резонанс в Киеве. Здесь много информации о деятельности представителей коммунальных служб, чиновниках, популярных медийных личностях. Каждый день в Киеве происходит масса интересных инцидентов, которые будет интересно открыть для себя сознательным горожанам, жителям Украины. Информационно-новостной портал готов бесплатно предоставить материалы, которые наполнены исключительно достоверными фактами. Пользователи смогут получить доступ к интервью с представителями власти, местными чиновниками, известными политическими деятелями.

Сотрудники ресурса размещают только полезную информацию, которая будет интересна любому среднестатистическому украинцу. Информационные статьи тщательно редактируются, постоянно обновляются в режиме реального времени. Региональный раздел информирует о нашумевших событиях, которые произошли в столице. Последние киевские новости подкреплены фотографиями, видеоматериалами с места событий. Здесь раньше всех публикуются сводки о происшествиях. На страницах информационно-новостного портала можно круглосуточно изучать информацию.

Актуальная информация о социальной, культурной и экономической сфере

Пользователи сети неустанно находятся в поиске достоверных данных, которые касаются судьбоносных экономических реформ, принятия антикоррупционных законов, увеличения пенсионного возраста. Все это вопросы рассматривают компетентные журналисты, озвучивая материал посредством обзоров. Любители эстрады, музыкальных исполнителей смогут узнать о развлекательных мероприятиях, которые будут проходить в столице. Блогеры, пользователи смогут делиться собственным мнением, высказывать свое видение ситуации. «Киевский день» признан лидирующим информационным ресурсом, всегда предоставляет достоверную информацию, свежие факты о событиях, что произошли в Киеве.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Белорусам объяснили, как надо рожать
Ограбление в Могилеве: «Думали, живыми не выйдем»
Почему серийный убийца Чарли Мэнсон остается культовой фигурой
Почему в России чувствуешь себя как в дурдоме
«Падзякуй яшчэ, што цябе рэабілітавалі»
Что творилось за кулисами и на сцене шоу Victoria`s Secret-2017
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY