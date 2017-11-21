Особенности перепланировки хрущевки

Кому доверить качественную перепланировку хрущевки

Заказать проектирование или перепланировку хрущевки лучше в специализированной инстанции, имеющий огромный опыт проектирования, согласования объектов. Компетентный специалист владеет необходимыми навыками, учитывает факты наличия несущих стен. Профессионалы готовы выполнить перепланировку хрущевки http://resog.ru/pereplanirovka-hrushhevki/, согласование проекта во всех необходимых инстанциях, узаконить имеющиеся изменения. Стоимость актуального сервиса зависит от множества факторов. Изменение конфигурации апартаментов предполагает удаление перегородок, где могут быть задействованы исключительно ненесущие стены. Самостоятельно довольно сложно получить соответствующее разрешение, поэтому стоит довериться квалифицированным специалистам.

Что стоит учитывать во время выполнения перепланировки

Запрещено выполнять любые мероприятия, которые приводят к нарушению, значительному ухудшению условий жизни, необходимо обеспечивать бесперебойный доступ к коммуникациям. Здесь можно выделить перенос стояков отопления, наличие сплошных коробок, затрудняющих инспектирование состояния труб. Не разрешается демонтировать стены, которые являются несущими конструкциями. Так же нельзя устанавливать проемы, арки в несущих элементах постройки. Считается противозаконной врезка регулирующих устройств в общедомовые коммуникации. Запрещен демонтаж вентиляционных систем, каналов. Грамотный архитектор знает, что нельзя увеличивать нагрузку при заливке стяжки, заменять материалы перегородок на более тяжелые аналоги. Стоит отказаться от демонтажа колонн.

Специалисты досконально знают новые правила выполнения перепланировки хрущевок. Смогут выполнить проект, обеспечивающий присоединение балкона и кухни, нюансы, касающиеся сноса подоконной стены. Популярным решением считается перенос кухни, коридора, чтобы освободить свободные квадратные метры. Чтобы заказать проект перепланировки достаточно воспользоваться онлайн формой. Сроки разработки зависят от видов работ. Техническое заключение о состоянии несущих конструкций, ограждающих конструкций, проект перепланировки изготовляется в течение 5 рабочих дней. Увеличиваются сроки выполнения заказа, если дело касается нежилых габаритных помещений. В данном случае цена зависит от площади помещения.