Клетки для грызунов: ключевые особенности выбора

Где можно купить качественную и надежную клетку для хомяка

Выбор местожительства грызуна будет напрямую отражаться на его самочувствии, качестве жизни. Клетка считается важным капиталовложением, обеспечивает комфортабельные условия, отличается оригинальным дизайном. Чтобы купить клетку для хомяка можно воспользоваться одним из предложений специализированного зоомагазина. Первое, что отмечает любой покупатель – размер конструкции. Подвижному грызуну всегда необходимо много места. Стоит отдавать предпочтение двухэтажным конструкциям, которые приведут в восторг неугомонных питомцев. Домик домашнего животного должен содержать принадлежности, чтобы обеспечивать грызуна водой, досугом. Среди обязательных элементов должны присутствовать поилка, колесо для бега. Высококачественная клетка гарантирует комфортные условия жизни, станет хорошим домом, поэтому стоит ответственно выбирать дизайн.

Важным критерием выбора считается порода питомца. Не стоит покупать изделие с большими прутьями, так как небольшой хомяк сможет ускользнуть между ними. Грызуны солидных габаритов нуждаются в больших домах. Ветеринары советуют не ставить клетку в места, где возможен сквозняк, чтобы избежать болезни домашнего питомца. Посредством интернет-магазина можно прямо сейчас купить клетку необходимой комплектации, обеспечить свободное пространство передвижения, оснащение конструкции домиками, лесенками, прочими неотъемлемыми атрибутами полноценной жизни. Особой популярностью пользуются зоотовары от проверенных производителей Фауна, Лори, Золотая Клетка.

Качество металла прутьев и дверцы клетки

Основополагающими критериями надежности жилища для хомячка считаются дверцы, материал основания и прутьев. Зазор входа должен быть таким, чтобы хомяк смог беспрепятственно проникать внутрь. Производители обеспечивают дополнительную обработку металлических оснований. Это может быть полимерное покрытие или окраска. Дверцы содержат специальный крючок, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Практически каждая модель имеет съемный потолок, обеспечивающие простую процедуру уборки. Профессионалы утверждают, что оптимальным вариантом для создания основания и прутьев является нержавеющая сталь.