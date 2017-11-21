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21.11.2017
Религиозные новости, казусы, факты и популярные материалы

Информационный сайт о церковных налогах, религиозной недвижимости и финансах

Специализированный новостной портал о религии создан с целью осведомления граждан России. Здесь обсуждаются разные темы, размещаются статьи, дающие ответы на самые популярные вопросы. Сайт приготовил массу полезной информации для людей, которые желают получать только проверенные данные. Портал приготовил ответы на вопросы, каким должен быть идеальный священник, как исчисляется зарплата священников, почему стоит читать Евангелие. Создатели ресурса поставили цель предоставлять исключительно объективную информацию, без пропаганды, рекламы, навязывания чужого мнения. Необычный ресурс собрал религиозные новости со всего мира. Информационно-дискуссионный ресурс размещает публицистические материалы, которые посвящены церковной тематике. Информация, которая находится на просторах сети, подходит читателям различных возрастных категорий. Среди предложенного материала полно курьезных моментов, обсуждаются социальные темы, доходы церквей, различных религиозных организаций, раскрываются тайны расследований деятельности сект.

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Пользователю доступна простая авторизация, чтобы он смог участвовать в обсуждениях, комментировать материалы. За порядком чутко следят модераторы, которые ежедневно обновляют сведения и факты. Сайт приобретает популярность, учитывая увеличение рейтинга посещений. Любознательным пользователям предлагается узнать, сколько стоят самые дорогие храмы в мире, стоимость аудиенции у Далай Ламы, сколько русские тратят денег на церковные нужды. Сайт имеет тематические разделы: особое мнение, имущество, личности, деньги, недвижимость, где читатели смогут отыскать массу полезных статей. Материалы содержат данные об изъятии церковного имущества участниками социалистических лагерей. Все самое актуальное собрано в одном месте.

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