Ограбление в Могилеве: «Думали, живыми не выйдем»

Новые подробности в истории с захватом заложников в могилевском банке.

Вооруженное ограбление банка произошло в Могилеве 20 ноября. Около 15.00 неизвестный мужчина в маске ворвался в отделение Беларусбанка на улице Калиновского и, угрожая пистолетом, потребовал у кассира деньги. Среди заложников оказались мать и брат читателя TUT.BY Олега. Мужчина живет в Москве, но слышал все происходящее по телефону — брат в момент инцидента набрал его по WhatsApp.

Фото Радыё Свабода

— В момент, когда началось ограбление, я с братом разговаривал по мобильному. И он не стал отключать соединение даже тогда, когда преступник приказал сложить в мусорную корзину все телефоны. Я слушал все, что там происходило, пока не сел телефон — практически на протяжении часа, — рассказал Олег.

По словам мужчины, он сразу не понял, почему брат перестал отвечать на его вопросы, хотя связь не прерывалась. Когда расслышал на заднем фоне голос молодого мужчины, который говорил: «Я вам сказал: отойдите от здания» и «Уберите оружие», понял, что брат и мать попали в какую-то передрягу.

Олег слышал, как нападавший приказал всем лечь на пол лицом вниз, как отправлял кого-то из женщин озвучить силовикам свои требования: подать машину и дать беспрепятственно уехать, «тогда никто не пострадает». После злоумышленник потребовал переговорщика, а взамен предложил выпустить женщин.

— Нападавший требовал, чтобы переговорщик был без оружия, раздет. Женщина — видимо, та, которую отправил озвучивать требования, — заметила, что на улице холодно. А вооруженный грабитель заявил, что тот не замерзнет. Вообще, мне показалось, что он говорил нервно-истерически.

Олег слышал, что пришел переговорщик, — мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. После он ушел, а с нападавшим также пыталась спокойно поговорить какая-то сотрудница банка, уговаривала отпустить заложников.

Мужчина говорит, что очень переживал за мать и брата. Особенно после того как услышал, что кто-то из заложников попросил, видимо, у злоумышленника, разрешения выпить лекарство.

— Он вроде как разрешил, а потом какая-то женщина спросила, нужен ли кому-нибудь валидол. И я услышал, как его попросила моя мама, — у нее слабое сердце, да и возраст уже немалый, — вспоминает мужчина. — Это будто был страшный сон — я не мог поверить, что слышу все это, что это реальность, а не постановка.

В какой-то момент нападавший приказал всем заложникам сложить мобильные телефоны в урну. Но и после этого Олег слышал происходящее — например, как на слова одной из заложниц о том, что у нее слабое здоровье, грабитель ответил: «У нас у всех проблемы. У меня тоже проблемы со здоровьем».

По словам Олега, когда злоумышленник уже выходил из здания, чтобы сесть в машину, он приставил пистолет к виску одной из заложниц. Потом — визг колес машины, рев мотора, звуки стрельбы.

— Мама уже дома, ее отпустили, но она очень плохо себя чувствует — ей уже два раза скорую вызывали, — говорит Олег. — Мама немного рассказала о том, что там было. Сказала: «Когда он [нападавший] угрожал пистолетом, мы боялись, что живыми из банка не выйдем».