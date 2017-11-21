Как изменились сексуальные пристрастия молодежи за 30 лет

Британские ученые выяснили, как за последние десятилетия изменились сексуальные предпочтения подростков.

Оказалось, что они не начали заниматься сексом в более раннем возрасте, но их половая жизнь стала более разнообразной. Авторы работы рассчитывают, что эти данные позволят составить для молодежи образовательные программы, которые сделают их сексуальную жизнь безопасной и благополучной.

Команда ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировала данные трех Национальных исследований образа жизни и отношения к сексу (Natsal) — крупнейших британских исследований сексуальной жизни населения. Эти исследования проводятся раз в десятилетие начиная с 1990 года, в них приняли участие более 45 тыс. британцев.

Вагинальный половой акт и оральный секс за это время так и остались наиболее распространенными практиками – ими занимались минимум 9 из 10 опрошенных.

При этом число людей 16-24 лет, которые в течение последнего года занимались оральным, анальным и вагинальным сексом выросло с 1 из 10 мужчин и женщин в 1990-1991 годах до каждого четвертого мужчины и каждой пятой женщины в 2010-2012 годах. Число мужчин, практикующих исключительно вагинальный секс, снизилось с 13,9% до 6%, женщин – с 16,7% до 7,8%.

Наибольший прирост орального и анального секса в последнее десятилетие наблюдался среди молодежи 16-18 лет. Бисексуальные девушки оказались более склонны ко всем трем видам сексуального взаимодействия.

«Оральный и анальный секс скорее дополнили, но не заменили вагинальный половой акт в гетеросексуальных отношениях», — поясняют исследователи.

При этом средний возраст при первом половом акте с 1990-х годов не сильно изменился и по-прежнему составляет около 16 лет. При первых сексуальных переживаниях в более широком смысле, например, поцелуях он составляет 14 лет. Тем не менее, по сравнению с более ранними данными возраст первых сексуальных контактов все же постепенно снижается – так, в 1930-1940-х годах девушки и юноши начинали половую жизнь в 18-20 лет, а первые поцелуи и аналогичный опыт испытывали в 15-16 лет.

«Описание поведенческих тенденций обеспечивает базу для исследования связи между особенностями сексуального поведения и сексуальным здоровьем и благополучием среди молодежи», — пишут авторы исследования.

Среди возможных причин таких изменений исследователи отмечают беспрепятственный доступ к порнографии в интернете и общий рост числа эпизодов секса без обязательств в обществе.

«Наблюдаемые изменения в сексуальных практиках согласуются с увеличением других аспектов сексуального опыта молодежи и не удивляют в контексте стремительных социальных изменений», — рассказывает профессор Кайе Веллингс, одна из авторов исследования.

Повышение интереса к оральному и анальному сексу наблюдается и в других странах с высоким уровнем доходов, отмечают авторы работы. Их можно рассматривать как часть большего разнообразия сексуальной жизни населения в целом, включая большее количество партнеров и увеличение эпизодов гомосексуальных половых актов среди женщин.

«В то время, когда обновляются данные программ сексуального образования, необходимо идти в ногу с современными тенденциями, так, чтобы образовательные программы соответствовали реалиям половой жизни молодежи, — поясняет ведущий автор исследования Рут Льюис. – Предоставляя данные о том, когда молодые люди начинают заниматься сексом и какие сексуальные практики задействуют, наше исследование подчеркивает необходимость грамотного подхода к сексуальному образованию, которое даст возможность обсудить вопросы согласия и безопасности в отношении этих практик.

Такая информация обеспечит молодежь информацией и навыками, с помощью которых они сделают свою сексуальную жизнь максимально благополучной».

Отличается разнообразием и сексуальная жизнь жителей США. Одно из недавних исследований показало, что более 80% опрошенного населения на протяжении жизни занимались оральным, анальным или вагинальным сексом, либо мастурбировали.

43% мужчин и 37% женщин практиковали анальный секс, 54% женщин и 65% мужчин отправляли кому-либо фотографии своего обнаженного тела, 60% женщин и 82% мужчин смотрели эротику и порно. Секс втроем оказался не слишком распространен – им занимались лишь 10% женщин и 18% мужчин. Еще менее популярны оказались регулярный групповой секс, секс-вечеринки и БДСМ-вечеринки – этим увлекаются менее 8% американцев.