.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Пономарь: «Не нужно нам – в Украине – сильно ругать Лукашенко»
Как задерживали украинца Шаройко, которого подозревают в шпионаже
Ограбление в Могилеве: «Думали, живыми не выйдем»
Как изменились сексуальные пристрастия молодежи за 30 лет
Поротников: «Казарменный режим свое отжил»
Почему серийный убийца Чарли Мэнсон остается культовой фигурой
Гражданин России взял в заложники в могилевском банке 5 человек
В шоу российского Первого канала обнаружили подлог
Латынина: «Даже в Саудовской Аравии понимают, что надо переходить к реформам»
За призывы к насилию против русских осудили могилевчанина
Давыдько не включили в комиссию по информационной безопасности
Лукашенко рассказал главному милиционеру Минска, как действовать на акциях протеста
Из денег, собранных для продающей почку женщины, $ 650 забрали власти
Цирк на дроте: решение по матчу БАТЭ – «Слуцк» могут пересмотреть еще раз
«Мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина». Лукашенко назначил начальника в Печах и главного милиционера Минска
Цитата дня. Переводчица не решилась перевести слова «француза с патроном» о Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
«Еще 10 минут был жив». Новые подробности гибели спасателя во время падения с крыши коровника
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему белорусам бывает стыдно за страну
«Коль нации уютно под вождем, то наш ориентир теперь — Зимбабве»
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
Шемякин выступил с пламенной речью, озвучив, почему Россия напоминает клоуна
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Почему Украина выбралась из Бермудского треугольника, а Беларусь – нет
Финансовый аналитик поставил Лукашенко «неуд» по популизму
35 лет назад минское «Динамо» стало чемпионом СССР
Чему учит опыт Зимбабве
Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет
Может ли глава государства окружать себя красотками?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит новый пресс-секретарь Сергея Шойгу
Молодая жена «правой руки Путина» ушла к итальянскому автогонщику
Краснодарские гаишники устроили крестный ход
Как выглядит новая президентская клиника
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
21.11.2017
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Поротников: «Казарменный режим свое отжил»

Как искоренить «дедовщину», раскрепостить срочников и повысить престиж военной службы — семь шагов к реформированию армии.

Во время назначения нового начальника учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах Александр Лукашенко предложил не призывать в армию единственного сына в семье, чаще отпускать срочников на побывку домой, а также брать пример офицерам Вооруженных сил с МВД.

На самом ли деле подобные меры избавят белорусскую армию от всех проблем?

– В ситуации, когда больше 60% семей – семьи с одним ребенком, думаю, вопрос встал от балды, − отмечает руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. − А то, что в рамках внутренних войск не происходит утечки негативной информации, не значит, что там нет отрицательных явлений. Просто внутренние войска сами по себе меньше и специфика службы там другая.

Эксперт предлагает семь шагов на пути реформирования белорусской армии, которые, по его мнению, за два-три года изменят взаимоотношения между военнослужащими, улучшат боеготовность Вооруженных Сил и повысят доверие общества.

− Казарма – безусловно, место, где ограничены права и свободы человека, но это − не тюремная камера. Солдат там должен находиться по необходимости, а не только потому, что 50-60 лет назад кто-то так решил, и эта идея осталась нам в наследства, − считает эксперт.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Белорусам объяснили, как надо рожать
Ограбление в Могилеве: «Думали, живыми не выйдем»
Почему серийный убийца Чарли Мэнсон остается культовой фигурой
Почему в России чувствуешь себя как в дурдоме
«Падзякуй яшчэ, што цябе рэабілітавалі»
Что творилось за кулисами и на сцене шоу Victoria`s Secret-2017
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY