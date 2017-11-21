Поротников: «Казарменный режим свое отжил»

Как искоренить «дедовщину», раскрепостить срочников и повысить престиж военной службы — семь шагов к реформированию армии.

Во время назначения нового начальника учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах Александр Лукашенко предложил не призывать в армию единственного сына в семье, чаще отпускать срочников на побывку домой, а также брать пример офицерам Вооруженных сил с МВД.

На самом ли деле подобные меры избавят белорусскую армию от всех проблем?

– В ситуации, когда больше 60% семей – семьи с одним ребенком, думаю, вопрос встал от балды, − отмечает руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. − А то, что в рамках внутренних войск не происходит утечки негативной информации, не значит, что там нет отрицательных явлений. Просто внутренние войска сами по себе меньше и специфика службы там другая.

Эксперт предлагает семь шагов на пути реформирования белорусской армии, которые, по его мнению, за два-три года изменят взаимоотношения между военнослужащими, улучшат боеготовность Вооруженных Сил и повысят доверие общества.

− Казарма – безусловно, место, где ограничены права и свободы человека, но это − не тюремная камера. Солдат там должен находиться по необходимости, а не только потому, что 50-60 лет назад кто-то так решил, и эта идея осталась нам в наследства, − считает эксперт.

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