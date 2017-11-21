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Комментарии
21.11.2017
Зачем политические лидеры «заклеивают окна газетами»

Политолог Екатерина Шульман объяснила, каким образом прогрессивный лидер, освободитель, революционер или реформатор за годы власти превращается в заурядного клептократа, озабоченного только удержанием власти и обогащением своей родни?

«Если посмотреть на ситуацию глазами этого лидера, то все будет выглядеть не так: не жажда власти, а желание сохранить стабильность и спасти страну от всяких нехороших вещей, которые непременно произойдут, как только его не станет, – пишет Шульман в «Снобе». – Все мы, когда смотрим на окружающую действительность со стороны, видим то, что есть. А изнутри мы видим одновременно «как должно быть», «как раньше было» и «как было бы, если б не я».

Представьте свой дом: вы не видите просто комнату — вы видите, что «обои нужно переклеить». И должные, желаемые обои затмевают для вас то, что есть на самом деле.

Или вы видите чистый пол и вспоминаете, каким он был грязным до того, как вы его помыли. И думаете: «Молодец, что я это сделал, а то бы было черт-те что».

Вы видите прекрасный пол в сравнении с картинкой, которая находится у вас в воображении. Человек, который приходит к вам, может счесть пол грязным, а для вас он чистый, потому что вы помните, какой он был раньше.

Третий вариант мышления еще хуже — человек приходит к вам домой и видит, что у вас все окна заклеены газетами. Он говорит: «Что ты делаешь?» Вы объясняете, что иначе бы их выбило взрывом, потому что соседи только и мечтают вас взорвать, а так вы молодец, вовремя подсуетились с газетами, и теперь все стекла целы.

Так и политические лидеры живут в мире предотвращенных угроз, и это оправдывает любые их действия. Собственно, для того, чтобы нам всем не пришлось так глубоко влезать в психологию незнакомых людей из телевизора, и придумана система ротации посредством выборов. Она построена, исходя из того, что невозможно одному человеку приносить общественную пользу слишком долго на одном месте без того, чтобы не скатиться до причинения вреда.

Если бы человек мог это делать, то не было бы нужды в смене власти, не нужно было бы контролировать спецслужбы посредством гражданских институтов — достаточно было бы одного мудрого лидера на всю жизнь и сотни смелых и честных полицейских ему в помощь. Но поскольку мы все грешны и со временем меняемся не всегда в лучшую сторону, то система регулярной ротации необходима. Вот и вся мораль».

 
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