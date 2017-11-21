Почему серийный убийца Чарли Мэнсон остается культовой фигурой

Самый известный преступник США умер в тюремной больнице. Однако даже спустя почти полвека после его самого громкого преступления интерес к нему не ослабевает.

Чарльз Мэнсон умер 19 ноября, ему было 83 года. В 1971 году он был приговорен к пожизненному заключению за массовое убийство и отбывал наказание в тюрьме штата Калифорния.

Почти 50 лет назад члены сообщества «Семья», которое основал Мэнсон, проникли в дом актрисы и жены Романа Полански Шерон Тейт, «чтобы уничтожить там всех». Актриса, которая находилась на последних месяцах беременности, и еще четыре человека были зарезаны.

Убийцы замаскировали преступление так, чтобы улики вели к членам «Черной пантеры» - левацкой группировки, которая в те годы вела вооруженную борьбу против того, что она называла белым расизмом и произволом полиции.

Мэнсон надеялся, что его преступление и последовавшие за ним убийства двух предпринимателей спровоцируют межрасовый конфликт, в разгар которого Мэнсон выступил бы в качестве правителя Америки.

Его план провалился. Идеи Мэнсона вызвали содрогание в обществе, он был признан виновным в сговоре с целью убийства и приговорен к смертной казни, которую позже ему заменили пожизненным сроком.

В 80 лет Мэнсон получил разрешение жениться на 26-летней Эфтон Элейн Бертон. Девушка специально переехала в Коркоран в Калифорнии, чтобы быть поближе к тюрьме, где содержался ее избранник.

Она говорила, что любит его и готова быть с ним, несмотря на то, что просить о пересмотре приговора Мэнсон мог не раньше 2027 года.

- Почему 26-летняя девушка хочет за него замуж? Это говорит о том, что для контркультуры он привлекателен и по сей день. Мэнсон - бунтарь, преступник, радикальный вегетарианец, который при этом готов на убийство, чтобы отстоять свои идеи , - говорит Даниэль Кейн, преподаватель культуры и литературы в университете Суссекса.

- Это отвратительно и безумно. При этом крайне политизировано - примерно в той же степени, насколько политизированы современные террористы, - продолжает он.

Актриса Шерон Тейт стала самой известной жертвой «Семьи» Мэнсона

Сестра Шерон Тейт, которая выступала от лица семей всех жертв Мэнсона, назвала тот брак нелепым. В 2015 году стало известно, что Мэнсон отменил свадьбу, заявив, что будущая невеста его просто использует.

Пресса по всему миру продолжала писать и рассказывать о Мэнсоне. О его жизни и преступлениях было написано и опубликовано больше 30 книг. Одну из них написал прокурор Винсент Буглиози, выступивший обвинителем на процессе против Мэнсона. С 1974 года было продано более семи млн экземпляров этой книги.

Мэнсон был задержан в 1969 году после убийства актрисы Шерон Тейт

Мэнсон называл себя политическим заключенным и заявлял, что правительство держит его в заложниках.

- Меня породила ваша система. Я есть то, что вы сделали из меня. Я всего лишь ваше отражение, - говорил он.

Кто такой Чарльз Мэнсон

Мэнсон родился в Огайо в 1934 году. У него было трудное детство, полное лишений. Несмотря на достаточно высокий уровень интеллекта, он был вынужден сменить несколько коррекционных школ из-за неумения полноценно писать и читать.

Когда Мэнсону исполнилось пять лет, его страдавшую алкоголизмом мать и дядю посадили за налет на автосервис. В 13 лет он уже пробавлялся вооруженными ограблениями казино и магазинов.

Психологи диагностировали у него склонность к депрессиям и манию преследования. Специалисты описывали его как агрессивно асоциального человека. Это, по мнению исследователей, было спровоцировано его семейной жизнью, если ее можно было так назвать.

В подростковые годы Мэнсон уже был отъявленным преступником

После того, как он потерял возможность содержать свою беременную жену и платить по счетам, он стал воровать. Проведя в тюрьме восемь лет, Мэнсон вышел на свободу в 1967 году, в разгар "лета любви" - стихийной акции хиппи в Сан-Франциско.

У Мэнсона была фиксация на песне «Helter Skelter» группы «Битлз».

Песня метафорически описывает трудности любви, используя образы из ярмарочной карусели. Мэнсон неправильно интерпретировал ее смысл. По его мнению, она предсказывала масштабную войну между расами, в которой из белых выживут только он и его последователи, укрывшись в Долине смерти в Калифорнии.

Мэнсон считал, что афроамериканцы не смогут самостоятельно организовать свое сообщество и призовут Мэнсона стать их лидером.

Мэнсон основал коммуну, которая поселилась на ранчо в калифорнийской пустыне. Коммуна состояла главным образом из женщин, происходивших из семей среднего класса. Вместе с ними он употреблял ЛСД и устраивал оргии.

- Он крайне удачно использовал субкультуру хиппи в своих интересах. В конце концов, хиппи предлагали себя в качестве аполитичной субкультуры, которая занимается тем, что создает собственные утопии, основанные на сексе, наркотиках и рок-н-ролле, - объясняет Кейн.

- Мэнсон взял у хиппи ЛСД, музыку, идею свободной любви и жизни в коммуне, но в его руках все это стало орудием массовых убийств. Очень странное, но очень-очень привлекательное абсолютное зло, - говорит он.

За длинные волосы и бороду последователи Мэнсона сравнивали его с Иисусом.

Идеи Мэнсона хорошо сочетались с тем, во что верили хиппи 60-х: свободная любовь, наркотики, жизнь в коммуне

- Вокруг полно негодяев и отъявленных бандитов. Мы видели гораздо более страшные преступления, чем совершил Мэнсон. Так почему мы все еще говорим именно про него?, - говорил Буглиози в интервью журналу Rolling Stone в 2012 году.

- У него есть то, что можно обнаружить только у одной тысячной процента всех людей. Аура, вибрации, как это называли ребята в 60-х. Куда бы он ни пришел, молодых людей вокруг начинало тут же неумолимо тянуть к нему, - продолжал Буглиози.

Психопаты очаровывают и убеждают, говорит Дэвид Уилсон, профессор криминологии из университета Бирмингема.

- Кажется, что они полностью концентрируются на том, чтобы подчинить вас, добиться вашего расположения, - говорит он.

В преступлениях Мэнсона было много непонятного: как бывший зэк из нищей среды умудрился сделаться гуру и повести за собой молодежь из среднего класса?

История Мэнсона состоит из наркотиков, оргии и культа - три беды, которые волновали родителей, чьи дети росли в эру свободной любви. Она совпала с усилением разногласий по поводу гражданских свобод, расизма и Вьетнамской войны. Несколько американских городов в 1968 году охватили массовые волнения.

По мнению Уилсона, Мэнсон смог стать культовым персонажем благодаря тому, что рассказывал американцам о том, как беззаботно они относятся к угрозам, которые, по его мнению, их окружали. В сочетании с его харизмой это производило больший эффект, чем убийства.

- Он стал культовым персонажем, потому что положил конец «свингующим 60-м». Его странная философия была созвучна с темными проявлениями наркотической культуры. Это уже не была борьба цветов, молодежная субкультура стала гораздо мрачнее, чем казалось до этого, - заключает профессор.