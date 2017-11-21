Белорусам объяснили, как надо рожать

В рамках проекта «Дуэль» два автора с разных позиций разбирают заявление министра труда и социальной защиты.

Белорусам вывели формулу правильного размножения

Вероника Белова

Спасибо министру труда и соцзащиты, если бы не она, размножались бы мы хаотично и беспорядочно. Теперь же у нас есть конкретные ориентиры и сроки, в которые следует вписаться, чтобы государство заметило и оценило твои старания, не оставив без куска хлеба в конце жизни.

Вопрос о размножении белорусов встал на заседании парламента, когда рассматривались изменения в закон «О пенсионном обеспечении». Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич попыталась объяснить, почему в документ не попали правки, предложенные народными избранниками. В частности, как так случилось, что только 9 лет отпуска по уходу за ребенком засчитываются в трудовой стаж и что делать тем, у кого 4 и более детей?

— Этот стаж нельзя мерить детьми — этот стаж измеряется годами, — пояснила Ирина Костевич и вывела формулу правильного размножения: — За девять лет можно родить и четырех детей. А мы плюсуем три плюс три и три — трое детей и 9 лет стажа, которые засчитываются в трудовой стаж. Это, бесспорно, требует дополнительных финансовых ресурсов.

В том, что это «требует дополнительных финансовых ресурсов», никто, в общем-то, не сомневался. Однако, может, проще и честнее было бы заявить, что «денег в казне нет», чем рассказывать белорусам о том, как они неправильно размножаются — мол, это не государство плевать хотело на вас и ваших детей, а вы сами не вписываетесь в сроки.

Но загвоздка-то в том, что за фразой «денег нет» вполне могло бы последовать справедливое «почему?». А что еще страшнее— возникнуть предложение «искать». И тут уж варианты возможны самые непредсказуемые: могли бы даже вспомнить, что зарплаты чиновников растут куда быстрее, нежели зарплаты бюджетников или пособия на детей.

Но нашим властям легче признать проедающими бюджет многодетных матерей, нежели чиновников, понастроивших себе шикарных коттеджей в элитных поселках. Они скорее залезут к нам в постель и подсчитают частоту половых актов, чем попытаются урезать довольствие себе.

А между тем формула успеха проста: вместо того, чтобы регулировать размножение белорусов стоит отрегулировать размножение чиновников — глядишь, и дополнительные финансовые ресурсы появятся.

Сокращать нужно и количество бюрократов, и продолжительность декрета

Сергей Синица

История с заявлением министра труда демонстрирует, прежде всего, неумение многих чиновников правильно формулировать и обосновывать тезисы, которые они озвучивают. В результате на выходе получается законное раздражение граждан, которые слышат что-то вроде «за девять лет можно родить и четырех детей».

В то же время без особого труда можно подобрать более серьёзные аргументы, подкрепляющие позицию министра. К примеру, упомянуть о том, что продолжительность декретного отпуска в Беларуси в разы выше, чем во многих других странах. Любопытную подборку на этот счет приводит журнал «Отдел кадров»:

США

По федеральному закону, если женщина работает в компании численностью 50 человек, ей обязаны предоставить декретный отпуск сроком на 12 недель без оплаты. При этом каких-либо выплат и компенсаций женщины могут ждать только от своего работодателя по договоренности. С работодателем можно договориться в частном порядке и на определенную продолжительность отпуска. Также декрет может предоставляться по закону конкретного штата. В частности, в Калифорнии женщина может взять 6 недель отпуска с компенсацией заработной платы 40-60 %.

Великобритания

Мамам по закону положено 26 недель оплачиваемого декретного отпуска, и при желании можно взять еще 26 недель частично оплачиваемого отпуска.

Норвегия

Продолжительность декретного отпуска составляет 46 недель с сохранением 100 % зарплаты либо 56 недель с выплатой 80 % зарплаты.

Канада

В Канаде женщины могут уходить в декрет за 15 недель до родов и оставаться дома еще 35 недель после.

Латвия

Молодым мамам в Латвии предоставляется послеродовой больничный — 56 или 70 дней (в зависимости от медицинских показаний). Декретный отпуск — 1,5 года, оплачиваемый — 1 год.

Австралия

Декретный отпуск молодым мамам не предоставляется, и рабочее место не сохраняется. Предоставление отпуска по уходу за ребенком и его оплата могут быть лишь жестом доброй воли со стороны работодателя.

В общем, трехлетний декретный отпуск в Беларуси можно назвать анахронизмом, сохранившимся с советских времен. То же самое относится и к количеству (а зачастую также качеству) чиновников. Сокращать нужно и продолжительность декрета, и численность бюрократов.