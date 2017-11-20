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Скандалы
20.11.2017
Салiдарнасць
Задержание «украинских шпионов»: белорусское КГБ подставили российские спецслужбы?

Несколько версий, высказанных различными экспертами по поводу шпионского скандала.

Согласно заявлению КГБ, украинский журналист Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан нашей страны, а после задержания признался, что является сотрудником кадрового аппарата разведки и работает под прикрытием в звании полковника.

Однако в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что Шаройко покинул ведомство по состоянию здоровья еще в 2009 году.

Так что же произошло на самом деле? Приводим несколько версий, высказанных различными экспертами.

Павел Шаройко

Поротников: Эта ситуация – минус и Лукашенко, и Порошенко

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников написал в Facebook:

– Вообще конечно вся ситуация – минус и Лукашенко, и Порошенко. Которые не смогли обеспечить решение вопроса по-тихому с обменом людьми и отзывом дипломатов. Как скорее всего так и планировалось изначально.

Т.е. наши то смогли бы, но вот украинская сторона не сдержалась. Думаю, сейчас понесется: не спроста КГБ так оперативно начал давать инфу. Значит в Минске припекает. Плохо это конечно всё ((( И да- сам по себе шпионаж – повседневная деятельность любого государства даже в отношении союзников. Так что шпионить друг за другом – не зазорно. А вот попадаться и оказаться неспособными решить вопрос без шума и пыли – это проблема.

«Информационное сопротивление»: Украинского журналиста подставили российские спецслужбы

Руководитель украинского Центра военно-политических исследований (группа «Информационное сопротивление») Дмитрий Тымчук изложил в Facebook версию своей организации.

По ее сведениям непосредственно в день задержания Шаройко встретился с сотрудником пропагандистского телеканала НТВ по просьбе последнего. Тот пытался передать Павлу якобы секретные документы по использованию территории Республики Беларусь для вторжения в Украину.

Якобы Шаройко отказался взять данные документы, но по дороге со встречи был задержан сотрудниками КГБ.

– Документ, который пытались передать украинскому журналисту, является подделкой, которая имитирует черновик грифованного документа из обращения МО РБ. Подделка, наиболее вероятно, изготовлена ФСБ или агентурой ФСБ в КГБ РБ для проведения операции по провокации и аресту украинского журналиста с обвинениями в шпионаже, а в дальнейшем - дискредитации Беларуси в отношениях с ЕС и Украиной и раскрутке конфликта между Беларусью и Украиной. В результате, Россия достигнет своей главной цели - удержание Беларуси в зоне своего влияни, – говорится в сообщении группы «Информационное сопротивление».

Дмитрий Тымчук добавляет: «Посылать «засветившегося» офицера спецслужбы агентом под прикрытием, который к тому же якобы создал в Беларуси еще и собственную агентурную сеть - это был бы полный бред».

Карбалевич: Судя по всему, с украинской стороной предполагался размен

Политолог Валерий Карбалевич в блоге на «Радыё Свабода» отметил, что возникает вопрос о доверии белорусским спецслужбам после нескольких сомнительных историй: в частности, после якобы прорыва через границу украинского джипа с оружием и после «дела патриотов». 

 
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