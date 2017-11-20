Гражданин России взял в заложники в могилевском банке 5 человек

20 ноября около 14.00 (по другим данным около 15.00) неизвестный в маске вошел в банковское отделение на улице Калиновского в Могилеве.

Фото: Дмитрий Фомченко, снимок взят со страницы vk.com/my.mogilev

По предварительной информации, на ходу он разбрасывал зажженные петарды. В руке у него был пистолет Макарова. Неизвестный стал требовать у кассира деньги, сообщает TUT.BY.

Сотрудница банка не растерялась и успела нажать тревожную кнопку. После она по требованию мужчины положила наличные в переданный им рюкзак. Прибывший наряд департамента охраны заблокировал двери отделения банка. Все, кто был внутри (5 человек) оказались заложниками, а преступник потребовал дать ему автомобиль.

Требование вооруженного мужчины выполнили. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Александр Васильев, сообщили в МВД.

Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней около 200 метров от отделения банка. Во время погони мужчина отстреливался — он обстрелял машину сотрудников Департамента охраны. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненого в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали.

В подробности спецоперации был посвящен глава государства, который одобрил ее проведение.

Установлено, что задержанный — гражданин Российской Федерации, у которого есть вид на жительство в Беларуси. В сентябре он приехал к матери. Мужчине 28 лет, сообщает TUT.BY.

По словам начальника областного управления СК Андрея Лиса, при нападавшем в рюкзаке обнаружено более 7 тысяч рублей, 150 долларов. Предположительно, это похищенные из отделения банка деньги.

Видео: TV2 Mogilev

Возбуждено уголовное дело за захват заложников. С сотрудницами банка работают психологи.