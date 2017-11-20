Через сколько лет Беларусь может догнать Германию образца прошлого года

После завершения 15-го «Минского форума» экономист Ярослав Романчук высказался в Facebook о результативности белорусско-немецких отношений.

– Сегодня по ВВП на душу населения Беларусь более чем в 9 раз беднее Германии. С таким темпами мы можем догнать Германию образца 2016г. лет через 80 (прим. – С.). Германия импортирует товаров более чем на триллион долларов. Доля Беларуси в нём – 0,09%. Это скандально мало.

А с учётом того, что половина белорусского экспорта в Германию – сырая нефть, получается, что мы вообще не интересны немецким потребителям. И это один из главных итогов немецко-белорусских отношений последних 20 лет.

Форумы – это, конечно, хорошо, но важно, чтобы за словами следовали конкретные решения и дела в экономике, инвестициях и создании конкурентных институтов быстрого, долгосрочного инклюзивного развития. Без сомнений, что Германия может нам в этом помочь. К сожалению, реального спроса на её знания, умения и даже деньги пока нет.

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