Бабченко: «Самое потрясающее в этом фото – его безвременье»

В Рунете разгорелся спор о времени съемки фотографии о похоронах в деревне.

Поначалу указывалось, что снимок сделан в 2017 году, потом – в 2005-м. Но вероятнее всего, сцену запечатлели еще в 1994-м.

В связи с этим Аркадий Бабченко отметил в Facebook:

– Самое потрясающее в этом фото – его безвременье. Совершенно невозможно определить не то, что год – век! С одинаковой степенью вероятности это может быть как и 1975-й, так и 2017-й.

Я ж говорю, эта страна попала во временную петлю и закольцевалась навсегда с точкой обнуления в очередном русском бунте, бессмысленном и беспощадном.