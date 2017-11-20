Латынина: «Даже в Саудовской Аравии понимают, что надо переходить к реформам»

Юлия Латынина прокомментировала на «Эхе Москвы» неожиданные задержания в Саудовской Аравии.

– В Саудовской Аравии произошел переворот и наследный принц Мухаммед ибн Салман арестовал гигантское количество своих родственников по обвинению в коррупции, что кажется на первый взгляд странным, потому что коррупция есть образ жизни и суть режима Саудовской Аравии.

И на фоне Саудовской Аравии даже мы с нашими летающими Спиридонами кажемся просто образцом просвещенности и прогресса, потому что вся суть этого режима заключается ровно в том, что 200 и больше принцев едят, пьют, трахаются, смотрят порнофильмы, скупают полками бутики и больше не делают ничего. Как 200 кадавров профессора Выбегалло. Да? Вот такая страна, которой с 50-х годов правят кадавры.

Вот, в 2009 году вышла замечательная книга Стива Кова о семье Бен Ладенов, и в ней прекрасно это описывается, как Бен Ладен, который такой Тельман Исмаилов аравийский, как они строили полосы взлетные для себя (члены правящей семьи), потому что в стране не было дорог. Как они строили одни дворцы, не строя дороги. Как Бен Ладен воровал на этих дворцах в 5 концов. Как всё это сопровождалось дремучим, звереющим невежеством и верой в протоколы Сионских мудрецов.

Не забудем, что саудиты так же, как и Россия, это главный экспортер коррупции в мире, причем главная страна, которая коррумпируется саудитами, это, конечно, США, потому что посмотрите на политику США на Ближнем Востоке и очень часто вы увидите, что это политика, которая выгодна Саудовской Аравии, одному из главных инвесторов в экономику США и, возможно, просто, как поговаривают злые языки, в ее послов…

Но самое удивительное, что несмотря на то, что в рамках этой борьбы с коррупцией принцип Мохаммед ибн Салман, судя по всему, понимает это. Потому что это не просто арест людей, которые всегда занимались тем, чем они занимались.

Принц Мохаммед ибн Салман считается реформатором. Он понимает, что сейчас, когда Запад стал понимать опасность петрократий, которые экспортируют коррупцию и духовность, цена на нефть пойдет вниз. Надо Саудовской Аравии как-то выходить из этого замкнутого круга. И, по крайней мере, на словах он обещает реформы. Мы не знаем, произойдут ли эти реформы – может, его съедят, а, может, ничего уже с Саудовской Аравией сделать нельзя.

Но обратите внимание, что даже в Саудовской Аравии понимают, что надо переходить к реформам, на одной духовности не выедешь.

Улыбочка на миллиард. В исполнении арестанта, которого СМИ называли спасителем «кошелька Лукашенко»