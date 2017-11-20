.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Гражданин России взял в заложники в могилевском банке 5 человек
В шоу российского Первого канала обнаружили подлог
Латынина: «Даже в Саудовской Аравии понимают, что надо переходить к реформам»
За призывы к насилию против русских осудили могилевчанина
Давыдько не включили в комиссию по информационной безопасности
Лукашенко рассказал главному милиционеру Минска, как действовать на акциях протеста
Из денег, собранных для продающей почку женщины, $ 650 забрали власти
Цирк на дроте: решение по матчу БАТЭ – «Слуцк» могут пересмотреть еще раз
«Мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина». Лукашенко назначил начальника в Печах и главного милиционера Минска
Цитата дня. Переводчица не решилась перевести слова «француза с патроном» о Лукашенко
КГБ: Журналист Шаройко действовал в Беларуси по заданию военной разведки Украины
«Мужчины писали, что это сексизм»
Мокрый снег и до -7°С ночью ожидается в ближайшие дни
Фотофакт. Что не так с памятником Александру III
Защитник «Витесса» забил фантастический автогол ударом с 30 метров
Выбоістыя шляхі Юліі Чарняўскай
Обложка дня. Глянец в эпоху кризиса
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк
«Ни в одной стране мира президент не уделяет столько внимания трудоустройству граждан». Вакансия на 225 долларов. Налетай
Шумченко: «Пришельцы из Средней Азии оставили в дураках все наше правительство»
Мечты Лукашенко, и что из них вышло
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
Шемякин выступил с пламенной речью, озвучив, почему Россия напоминает клоуна
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Почему Украина выбралась из Бермудского треугольника, а Беларусь – нет
Финансовый аналитик поставил Лукашенко «неуд» по популизму
35 лет назад минское «Динамо» стало чемпионом СССР
Чему учит опыт Зимбабве
Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет
Может ли глава государства окружать себя красотками?
О новом общественном совете при МВД: «При этой власти не скоро выздоровеем»
Экономист: «Белорусы расплачиваются за демпинг цемента в Украину трижды»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит новый пресс-секретарь Сергея Шойгу
Молодая жена «правой руки Путина» ушла к итальянскому автогонщику
Краснодарские гаишники устроили крестный ход
Как выглядит новая президентская клиника
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
20.11.2017
Латынина: «Даже в Саудовской Аравии понимают, что надо переходить к реформам»

Юлия Латынина прокомментировала на «Эхе Москвы» неожиданные задержания в Саудовской Аравии.

– В Саудовской Аравии произошел переворот и наследный принц Мухаммед ибн Салман арестовал гигантское количество своих родственников по обвинению в коррупции, что кажется на первый взгляд странным, потому что коррупция есть образ жизни и суть режима Саудовской Аравии.

И на фоне Саудовской Аравии даже мы с нашими летающими Спиридонами кажемся просто образцом просвещенности и прогресса, потому что вся суть этого режима заключается ровно в том, что 200 и больше принцев едят, пьют, трахаются, смотрят порнофильмы, скупают полками бутики и больше не делают ничего. Как 200 кадавров профессора Выбегалло. Да? Вот такая страна, которой с 50-х годов правят кадавры.

Вот, в 2009 году вышла замечательная книга Стива Кова о семье Бен Ладенов, и в ней прекрасно это описывается, как Бен Ладен, который такой Тельман Исмаилов аравийский, как они строили полосы взлетные для себя (члены правящей семьи), потому что в стране не было дорог. Как они строили одни дворцы, не строя дороги. Как Бен Ладен воровал на этих дворцах в 5 концов. Как всё это сопровождалось дремучим, звереющим невежеством и верой в протоколы Сионских мудрецов.

Не забудем, что саудиты так же, как и Россия, это главный экспортер коррупции в мире, причем главная страна, которая коррумпируется саудитами, это, конечно, США, потому что посмотрите на политику США на Ближнем Востоке и очень часто вы увидите, что это политика, которая выгодна Саудовской Аравии, одному из главных инвесторов в экономику США и, возможно, просто, как поговаривают злые языки, в ее послов…

Но самое удивительное, что несмотря на то, что в рамках этой борьбы с коррупцией принцип Мохаммед ибн Салман, судя по всему, понимает это. Потому что это не просто арест людей, которые всегда занимались тем, чем они занимались.

Принц Мохаммед ибн Салман считается реформатором. Он понимает, что сейчас, когда Запад стал понимать опасность петрократий, которые экспортируют коррупцию и духовность, цена на нефть пойдет вниз. Надо Саудовской Аравии как-то выходить из этого замкнутого круга. И, по крайней мере, на словах он обещает реформы. Мы не знаем, произойдут ли эти реформы – может, его съедят, а, может, ничего уже с Саудовской Аравией сделать нельзя.

Но обратите внимание, что даже в Саудовской Аравии понимают, что надо переходить к реформам, на одной духовности не выедешь.

Улыбочка на миллиард. В исполнении арестанта, которого СМИ называли спасителем «кошелька Лукашенко»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»
Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»
Взлёт и крах одного президента в фотографиях
«Еще 10 минут был жив». Новые подробности гибели спасателя во время падения с крыши коровника
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY