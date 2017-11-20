За призывы к насилию против русских осудили могилевчанина

В разжигании межнациональной вражды признали виновным 26-летнего жителя Могилева. Областной суд приговорил его к 6 месяцам колонии общего режима. В последнем слове Алексей Кузьмин сказал, что осознал свою вину, изменил взгляды и назвал свои действия большой глупостью.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Кузьмина задержали в августе 2017 года. Силовики обнаружили, что мужчина публикует в соцсетях информацию экстремистского характера.

— Кузьмин, являясь приверженцем экстремистских взглядов, разместил в интернете призывы к насилию и уничтожению представителей народов Кавказа, русских, евреев. Он желал распространить эти взгляды среди как можно большей аудитории, — сказала в суде гособвинитель.

По ее словам, подсудимый размещал также информацию, которая унижает честь и достоинство русских, евреев, кавказцев. А значит, он «совершил серьезное и опасное преступление против мира и безопасности человечества».

Как свидетельствуют материалы дела, в 2014 году могилевчанин заинтересовался политическими процессами, которые происходили в Украине. Мужчина проникся взглядами таких ультраправых организаций, как «Азов», «Правый сектор» и др. По словам гособвинителя, тогда могилевчанин стал испытывать неприязнь к русским и евреям.

В 2016 году Кузьмин создал в соцсети страницу, где на протяжении полугода публиковал фотографии, видеоролики с текстовыми комментариями, смысл которых сводился к призыву уничтожения, насилия в отношении русских, евреев, кавказцев. Информацию он брал на сайтах радикальных украинских группировок, которые посещал через другие IP-адреса. Для повышения популярности группы Кузьмин пользовался «накруткой» — искусственно создавал видимость посещаемости.

Гособвинитель запросила для Кузьмина год лишения свободы в условиях общего режима. По мнению обвинения, это поможет фигуранту исправиться.

Адвокат Кузьмина отметил, что его подзащитный вину не оспаривал, давал признательные показания и содействовал расследованию дела с самого начала, когда к нему в квартиру пришли сотрудники Комитета госбезопасности. Тогда, судя по материалам дела, Кузьмин дал силовикам свои данные для доступа к личной странице в соцсети, а после по их указанию удалил всю опубликованную им информацию экстремистского содержания.

— Мой подзащитный молод, подвержен чужим взглядам. Однако в суде он сказал, что переосмыслил эти взгляды, так как понял, что они не отражают реальность, — сказал адвокат и подчеркнул, что год в колонии — очень суровое наказание. Он также отметил, что своими действиями Кузьмин не нанес никакого ущерба.

— Я рад, что никто не пострадал, никто не делал того, что было опубликовано в группе, — сказал Алексей Кузьмин в последнем слове и попросил не лишать его свободы, а, например, ограничить ее.

Суд приговорил Кузьмина к 6 месяцам в колонии общего режима и постановил зачесть в срок наказания время нахождения под стражей — с 9 августа по 19 ноября. У Кузьмина конфискуют персональный компьютер.