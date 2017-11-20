.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
За призывы к насилию против русских осудили могилевчанина
Давыдько не включили в комиссию по информационной безопасности
Лукашенко рассказал главному милиционеру Минска, как действовать на акциях протеста
Из денег, собранных для продающей почку женщины, $ 650 забрали власти
Цирк на дроте: решение по матчу БАТЭ – «Слуцк» могут пересмотреть еще раз
«Мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина». Лукашенко назначил начальника в Печах и главного милиционера Минска
Цитата дня. Переводчица не решилась перевести слова «француза с патроном» о Лукашенко
КГБ: Журналист Шаройко действовал в Беларуси по заданию военной разведки Украины
Улады дазволілі акцыю да чарговых угодкаў Слуцкага паўстання
«Мужчины писали, что это сексизм»
Мокрый снег и до -7°С ночью ожидается в ближайшие дни
Фотофакт. Что не так с памятником Александру III
Защитник «Витесса» забил фантастический автогол ударом с 30 метров
Как власти собираются трудоустраивать белорусов?
Обложка дня. Глянец в эпоху кризиса
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
Мугабе пожелал народу спокойной ночи, так и не сумев произнеси «волшебные слова»
На апошніх секундах: «Цмокі» саступілі «Аўтадору»
Россию не восстановили в правах накануне Олимпиады. Чем это может обернуться?
Во Франции полицейский расстрелял родных и соседей своей сожительницы
США могут выделить Украине $ 47 млн на летальное оружие
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк
«Ни в одной стране мира президент не уделяет столько внимания трудоустройству граждан». Вакансия на 225 долларов. Налетай
Шумченко: «Пришельцы из Средней Азии оставили в дураках все наше правительство»
Мечты Лукашенко, и что из них вышло
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Почему Украина выбралась из Бермудского треугольника, а Беларусь – нет
Финансовый аналитик поставил Лукашенко «неуд» по популизму
35 лет назад минское «Динамо» стало чемпионом СССР
Чему учит опыт Зимбабве
Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет
Может ли глава государства окружать себя красотками?
О новом общественном совете при МВД: «При этой власти не скоро выздоровеем»
Экономист: «Белорусы расплачиваются за демпинг цемента в Украину трижды»
Четыре «революционных» документа, принятие которых тормозится в госорганах
Личная история: как в школе на уроке труда будущих зэков готовили
Как белорусские чиновники воруют сладости из чужого кармана
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Молодая жена «правой руки Путина» ушла к итальянскому автогонщику
Краснодарские гаишники устроили крестный ход
Как выглядит новая президентская клиника
Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах
И снова здравствуйте. Снег!
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Як маленькім беларусам з дзяцінства тлумачаць, хто «самы галоўны ў нашай дзяржаве»
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
20.11.2017
Давыдько не включили в комиссию по информационной безопасности

Глава государства 16 ноября подписал указ «О межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере», сообщает «Наша Ніва».

Кто же будет решать вопросы информационной безопасности?

Прежде всего, это руководство Совета безопасности. Помимо Станислава Зася, сюда вошли два его заместителя — Владимир Арчаков и Олег Макаров.

Администрацию президента представит Максим Рыженков, в компетенцию которого сейчас входят и идеологические вопросы. Также в комиссии пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и начальник главного идеологического управления Администрации президента Александр Ильясевич.

Велик блок силовиков: это и председатель КГБ Валерий Вакульчик, и министр обороны Андрей Равков, и глава МВД Игорь Шуневич. Обращает внимание, что лично не представлены начальник Следственного комитета Иван Носкевич, его ведомство в комиссии представляет заместитель Сергей Аземша.

Недавно Александр Лукашенко устроил публичный разгон Оперативно-аналитического центра. Первоначально была информация о том, что от должностей отстранено все руководство ОАЦ. Потом формулировки подкорректировали, обозначив, что отстранены только «некоторые». Отметим в этой связи, что в состав комиссии вошел заместитель начальника ОАЦ Константин Шульган.

Журналистский блок представляют главный редактор «СБ» Павел Якубович, руководитель ОНТ Марат Марков и министр информации Александр Карлюкевич.

Обращает внимание, что в состав комиссии не вошел глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. Это выглядит парадоксально, ведь БТ является крупнейшей медийной единицей в стране. Нигде нет столько сотрудников и такого финансирования, как у Белтелерадиокомпании. Тем не менее, Давыдько не оказалось в списке.

Зато в комиссию вошел депутат Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк. Еще в начале 2000-х он симпатизировал оппозиции. Однако впоследствии стал сторонником действующей власти. Являлся членом Совета Республики, а ныне он депутат Палаты представителей. При этом принципиально пользуется белорусским языком.

По мнению военного эксперта Александра Алесина, создание новой комиссии — одна из реакций на ряд информационных провалов в ходе учений «Запад-2017».

Ранее Павел Якубович сменил Геннадия Давыдько во главе Общественного совета при МВД.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»
Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»
Взлёт и крах одного президента в фотографиях
«Еще 10 минут был жив». Новые подробности гибели спасателя во время падения с крыши коровника
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY