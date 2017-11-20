Давыдько не включили в комиссию по информационной безопасности

Глава государства 16 ноября подписал указ «О межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере», сообщает «Наша Ніва».

Кто же будет решать вопросы информационной безопасности?

Прежде всего, это руководство Совета безопасности. Помимо Станислава Зася, сюда вошли два его заместителя — Владимир Арчаков и Олег Макаров.

Администрацию президента представит Максим Рыженков, в компетенцию которого сейчас входят и идеологические вопросы. Также в комиссии пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и начальник главного идеологического управления Администрации президента Александр Ильясевич.

Велик блок силовиков: это и председатель КГБ Валерий Вакульчик, и министр обороны Андрей Равков, и глава МВД Игорь Шуневич. Обращает внимание, что лично не представлены начальник Следственного комитета Иван Носкевич, его ведомство в комиссии представляет заместитель Сергей Аземша.

Недавно Александр Лукашенко устроил публичный разгон Оперативно-аналитического центра. Первоначально была информация о том, что от должностей отстранено все руководство ОАЦ. Потом формулировки подкорректировали, обозначив, что отстранены только «некоторые». Отметим в этой связи, что в состав комиссии вошел заместитель начальника ОАЦ Константин Шульган.

Журналистский блок представляют главный редактор «СБ» Павел Якубович, руководитель ОНТ Марат Марков и министр информации Александр Карлюкевич.

Обращает внимание, что в состав комиссии не вошел глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. Это выглядит парадоксально, ведь БТ является крупнейшей медийной единицей в стране. Нигде нет столько сотрудников и такого финансирования, как у Белтелерадиокомпании. Тем не менее, Давыдько не оказалось в списке.

Зато в комиссию вошел депутат Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк. Еще в начале 2000-х он симпатизировал оппозиции. Однако впоследствии стал сторонником действующей власти. Являлся членом Совета Республики, а ныне он депутат Палаты представителей. При этом принципиально пользуется белорусским языком.

По мнению военного эксперта Александра Алесина, создание новой комиссии — одна из реакций на ряд информационных провалов в ходе учений «Запад-2017».

Ранее Павел Якубович сменил Геннадия Давыдько во главе Общественного совета при МВД.