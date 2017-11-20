«Ангелы» полетели! Первые кадры шоу Victoria`s Secret-2017

В Шанхае стартовал один из самых долгожданных показов года.

Хедлайнерами шоу стали Гарри Стайлc, Джейн Чжан и музыкант по имени Мигель. На подиум вышли «ангелы» марки Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Лаис Рибейро, Жасмин Тукс, Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Стелла Максвелл, Тейлор Хилл, Жозефин Скривер, Роми Стрейд.

Также на шоу появились знаменитые модели, в числе которых Белла Хадид, Карли Клосс, Девон Виндзор и многие другие.

Марка Victoria's Secret в очередной раз представила несколько коллекций нижнего белья, одной из них стала долгожданная коллаборация c Balmain, отмечает elle.ru.

В этом году бюстгальтер Fantasy Bra за 2 млн долларов представляла бразильская супермодель Лаис Рибейро.

Более подробную фотогалерею с самого эффектного бельевого шоу в мире смотрите позже на нашем сайте.

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