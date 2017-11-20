Лукашенко рассказал главному милиционеру Минска, как действовать на акциях протеста

«Вы всегда должны чувствовать даже в спину мой взгляд».

Назначая Сергея Дорошко начальником Главного управления внутренних дел Минского горисполкома, глава Беларуси дал ценные указания. Он подчеркнул, что действия милиции по пресечению беспорядков и попыток дестабилизировать обстановку должны быть решительными.

— У вас должна быть жесточайшая политика, до двух считать вы не должны. Вы видите, что вокруг происходит. Если мы здесь ослабим требования к безопасности наших людей, захлестнет нас мгновенно, притом со всех сторон, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Вы должны понимать, что вы под контролем не только у своего начальника. Вы всегда должны чувствовать даже в спину мой взгляд, потому что я обращаю внимание на все вопросы: от постового милиционера, который обеспечивает проезд кортежа, до дежурства ваших ребят в городе. Поэтому я и хочу, чтобы никто потом камень в вашу сторону не бросил.

Лукашенко также высказался о милицейских патрулях на улице.

— Хорошая практика, когда выходят наши ребята из войсковой части, омоновцы, идут, дежурят три парня — красавцы. Это демонстрация населению, что у нас порядок. И военным надо этому учиться, когда они патрулируют город. Они будут понимать, что нужны людям, а люди, глядя на них, будут понимать, что в городе спокойно, — отметил глава государства.

Ранее на этом же совещании глава Беларуси высказался по поводу ситуации вокруг смерти солдата в Печах.