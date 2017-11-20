Лукашенко — о матери погибшего в Печах солдата: «Она молодец, абсолютно вменяемый человек»

Лукашенко высказался по поводу смерти солдата в Печах и о ходе расследования.

Об этом он заявил 20 ноября, назначая Владислава Будика начальником 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил.

Предлагаем выдержки из его речи.

«Нам родители отдают самое дорогое, что у них есть. А получают что?»

— То, что произошло в вашей части, — это катастрофа. Я не преувеличиваю. Всякое в армии бывает, но в белорусской армии это катастрофа, потому что мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина. Оно, действительно, так. Я далек от того, чтобы это пятно легло на всю армию, как там некоторые наши оппоненты пописывают в интернете. Это армия. Понятно, что это особая, суровая служба, и она всегда будет такой. Но дедовщина неприемлема.

Он признался, что очень болезненно реагирует на подобные случаи в белорусской армии.

— Нам родители отдают самое дорогое, что у них есть. А получают что? — задал он риторический вопрос.

«Берите пример с омоновцев»

Глава государства заявил, что в структуре МВД случаи дедовщины не отмечаются.

— Там по-человечески относятся к ребятам, и омоновцы дай бог подготовленные. Поэтому берите пример там, как надо с молодежью разговаривать. Отношения должны быть человеческими. Не надо бояться, чтобы лишний раз родители приехали, особенно в этот период, когда они находятся в «учебке». Может быть, даже чаще их отпускать. Что случится, если он раз в месяц на день-два поедет и дома побудет?

«У меня дети служили в спецподразделениях и ползали на границе так, как положено»

Он напомнил, что когда-то молодых людей, если они были единственными детьми в семье, могли и не призывать в армию.

— Надо проанализировать эту практику. Это единственный сын, единственная опора, надежда.

С другой стороны, он констатировал, что многие родители с удовольствием отправляют детей служить, ведь армия — хорошая школа жизни.

— У меня дети служили в спецподразделениях и ползали на границе так, как положено. Но они прошли через это.

Лукашенко — Равкову: «Я надеялся, что вы с этими вопросами справитесь, а вы их не видите под боком, в Борисове»

Обращаясь к Министру обороны Андрею Равкову, Президент подчеркнул, что такая закостенелость в армии не приемлема.

— Я надеялся, что вы с этими вопросами справитесь, а вы их не видите под боком, в Борисове. Это категорически неприемлемо. Никогда не было такого пятна на армии, как в связи с этим.

«Если мать хочет кому-то задать вопрос, пусть задаст»

Александр Лукашенко отметил, что поручил правоохранительным органам обязательно допускать мать погибшего в Печах военнослужащего Светлану Коржич к следственным мероприятиям.

— Если она хочет кому-то задать вопрос, пусть задаст. Скрывать не надо, как бы там ситуация ни разворачивалась. И я вас предостерегаю от преждевременных выводов. Все должно быть честно. Вообще она молодец, абсолютно вменяемый, понимающий человек. Не знаю, как бы я на это реагировал. Упаси господь кому-то это пережить. Но она моему представителю говорит: «Я не хочу, чтобы кто-то был наказан несправедливо». Понятно, если мы несправедливо кого-то накажем, мы породим еще одну проблему: обидим человека, который не совершал это преступление. Поэтому она должна быть допущена к следственным действиям, пусть это в законе не предусмотрено, не важно. Это чрезвычайный случай, это мое личное решение.

«Вы не получите моих детей». Письмо матери двоих сыновей министру Равкову

По словам Александра Лукашенко, ранее им также дано было поручение генеральному прокурору Александру Конюку и председателю КГБ Валерию Вакульчику встретиться со Светланой Коржич.

— Какой бы ни был итог расследования, все должно быть честно, справедливо, чтобы мама была в курсе дела, — отметил глава государства.

«Мы и так жестоко отнеслись к командирам и начальникам этой части»

Лукашенко предупредил, что подобные происшествия в армии больше не должны повторяться.

— Я уже потом и разбираться не буду. Мы и так жестоко отнеслись к командирам и начальникам этой части и другим, кто был к этому причастен. И уголовное дело мы доведем до логического завершения, это точно. Я контролирую его с трех позиций и специальными методами слежу за тем, как оно расследуется. Смотрите, чтобы оно было расследовано до мельчайших подробностей. Но справедливо, ничего не надо натягивать. Это такой вопиющий факт, который подталкивает нас к тому, чтобы лишний раз посмотреть на нашу армию. Армия должна быть по-настоящему белорусской, плоть от плоти нашего народа. Наш народ всегда был добродушным. И не должно быть в армии этих истязательств, разбирательств в связи с этим. Чтобы там был порядок — это касается всех Вооруженных Сил.

«Я в Печах побуду обязательно»

Александр Лукашенко выразил надежду, что Владислав Будик сможет навести порядок в Печах.

— Я выберу время и побуду у вас там. Может, это и моя вина, что я, будучи главнокомандующим, в этой главной нашей части не побывал. Но я у вас побуду обязательно, — резюмировал глава государства.