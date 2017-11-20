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20.11.2017
Михаил Миронович
Цирк на дроте: решение по матчу БАТЭ – «Слуцк» могут пересмотреть еще раз

На этой неделе завершится очередное первенство Беларуси по футболу. Но как и когда определится чемпион – большой вопрос.

Краткое содержание предыдущих серий:

1. 23 сентября состоялся матч БАТЭ – «Слуцк». Борисовчане разгромили соперника – 6:0.

2. 27 сентября минское «Динамо» и «Слуцк» обратились в Белорусскую федерацию футбола с просьбой дать правовую оценку ситуации вокруг заявки на вышеупомянутую игру вратаря БАТЭ Сергея Веремко. Голкипер отбыл перед этим пятиматчевую дисквалификацию и должен был оплатить прилагающийся к ней штраф до игры. Но деньги от Веремко на расчетный счет БФФ поступили только 27 сентября.

3. Стала известна версия БАТЭ: Веремко побывал в банке 22 сентября и оставил заявление на оплату штрафа. Но, поскольку в решении о дисквалификации были указаны неверные реквизиты счета БФФ, платёж в тот день не прошел – не по вине голкипера.

4. 12 октября дисциплинарный комитет БФФ в составе трёх человек, один из которых известен как фанат минского «Динамо», присудил БАТЭ техническое поражение за «неправомочное участие игрока» (Веремко просидел весь матч на лавке запасных), поскольку в случае, если штраф не оплачен, то дисквалификация автоматически продлевается.

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5. 10 ноября апелляционный комитет БФФ рассмотрел апелляцию БАТЭ и отменил решение Дисквалификационного комитета, принятое, как выяснилось, в неправомочном составе. Борисовчанам возвращены три очка.

Казалось бы, в этой истории можно ставить точку. Но на 23 ноября назначено внеочередное заседание исполкома БФФ, на котором планируется рассмотреть сложившуюся ситуацию. По информации «Салідарнасці», заинтересованные стороны активно лоббируют очередной пересмотр решения по матчу БАТЭ – «Слуцк» и присуждение борисовчанам технического поражения.

Чемпионат Беларуси по нытью

Итак, на данный момент, за тур до финиша верхушка турнирной таблицы чемпионата Беларуси по футболу выглядит так:

1. БАТЭ – 67

2. Динамо Мн – 65

3. Шахтер – 65

Но положение радикально меняется, если у борисовчан снова заберут три очка:

1. Динамо Мн – 65

2. Шахтер – 65

3. БАТЭ – 64

В этом случае победа в последнем туре над «Витебском» приносит клубу Юрия Чижа долгожданные золотые медали. Если же «Динамо» оступится, то первую строчку в таблице может занять «Шахтер». И только в случае, если 26 ноября потеряют очки и «Динамо», и «Шахтер», БАТЭ может вернуться во главу таблицы.

Правда, в решении апелляционного комитета сказано, что его «решение является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит». Или у исполкома БФФ всё-таки есть право вмешаться и переиначить всё по-своему?..

Как обнаружил «Прессбол», статья 52 Дисциплинарного кодекса разрешает повторное рассмотрение дела, «если заинтересованным лицом будут представлены доказательства, которые могли бы существенно повлиять на принятие решения, однако по объективным причинам не могли быть представлены в период разбирательства дисциплинарного дела».

Если же «дело Веремко» направят на повторное рассмотрение, то оно, скорее всего, состоится уже после завершения чемпионата. В этом случае обладатель золотых медалей будет определен не на поле, а в кабинетах чиновников…

 
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