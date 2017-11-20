«Мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина». Лукашенко назначил начальника в Печах и главного милиционера Минска

Глава Беларуси провел ряд кадровых перестановок и прокомментировал новые назначения.

Александр Лукашенко назначил Владислава Будика начальником 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба главы государства.

Также Лукашенко назначил Сергея Дорошко начальником Главного управления внутренних дел Минского горисполкома. Ранее генерал-майор Дорошко возглавлял Департамент исполнения наказаний МВД. Он сменил Александра Барсукова, который был недавно назначен заместителем министра внутренних дел.

Глава Беларуси прокомментировал эти назначения.

«Мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина, — заявил Лукашенко, отмечая, что ситуация в Печах — это единичный случай, а не то, «как там некоторые наши оппоненты пописывают в интернете».

А вот от нового главного милиционера Минска, он потребовал, чтобы действия милиции по пресечению беспорядков и попыток дестабилизировать обстановку были решительными.

«У вас должна быть жесточайшая политика, до двух считать вы не должны. Вы видите, что вокруг происходит. Если мы здесь ослабим требования к безопасности наших людей, захлестнет нас мгновенно, притом со всех сторон. Вы должны понимать, что вы под контролем не только у своего начальника. Вы всегда должны чувствовать даже в спину мой взгляд».