Цитата дня. Переводчица не решилась перевести слова «француза с патроном» о Лукашенко

Любопытный момент произошел сразу после суда, когда француз общался с журналистами.

Напомним, 20 ноября Гомельский районный суд признал иностранца, которого задержали на границе с патроном, невиновным. Его выпустили в зале суда.

Журналист поинтересовался, собирается ли он ещё посетить Беларусь? «Если когда-то Лукашенко перестанет быть президентом, почему нет?» — ответил иностранец. Переводчица не решилась произнести эти слова, сообщает «Еврорадио».