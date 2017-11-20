КГБ: Журналист Шаройко действовал в Беларуси по заданию военной разведки Украины

Об этом журналистам сообщили на специальном брифинге 20 ноября.

20 ноября Комитет госбезопасности Беларуси провел специальный брифинг, посвященный ситуации вокруг задержания украинского журналиста Павла Шаройко.

Официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин сообщил журналистам о том, что задержанный журналист действовал в Беларуси в качестве кадрового сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Якобы Павел Шаройко создал в Беларуси агентурную сеть для сбора сведений об обороноспособности нашей страны.

В отношении Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси («Шпионаж»).

Так же за сбор секретных материалов был задержан гражданин Беларуси. Он признался, что по заданию украинской разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Беларуси. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 356 УК («Измена государству»).

По словам представителя КГБ, после задержания Шаройко признал свою вину. Другие подробности дела Дмитрий Побяржин не сообщил, сославшись на тайну следствия. Также он отказался комментировать информацию о задержании другого гражданина Украины, директора одного из украинских предприятий.