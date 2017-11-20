«Лучшая профилактика преступности – это страх»

Минчанин, который провел 2,5 года в колонии, рассказал CityDog.by, можно ли начать новую жизнь после судимости, и объяснил, почему в тюрьме должно быть плохо.

– Я уверен, что нельзя делать пенитенциарную систему комфортной, как за границей. Привыкшие жить на дне будут воспринимать лагерь как пятизвездочную гостиницу. Не будет никакого испуга, негатива и дискомфорта, которые только и могут воздействовать на этот контингент. Вкусно покормили, работать не надо, жена каждую неделю приезжает, отдельная комната с телевизором – все, жизнь удалась!

Лучшая профилактика преступности, на мой взгляд, это страх. Даже ужас перед условиями, в которые ты попадешь. Я не говорю про выгребную яму или пыточную, в которую надо превращать наказание, но тяжелая работа от зари до зари и спартанские условия очень помогут.

У сотрудников пенитенциарных организаций есть такая поговорка: «Куда зэка ни поцелуй, везде ж..а». Простите за грубую цитату, но она очень верно отражает суть. Стереотипы не на пустом месте родились.

Очень многие выходят, не делая никаких выводов. Очень удобно развесить свою вину на окружающих, и так поступают 90% сидящих. Спроси любого: тебе подробно расскажут, кто виноват в преступлении. Вот только себя самого в виновные определят очень редко. Такая «жертва» выходит на свободу, и начинается: я настрадался по лагерям и этапам, теперь буду отдыхать и брать от жизни все.

Потом новый срок и новые самооправдания. Я видел в лагере стариков, которые просидели всю жизнь. И они тоже «ни в чем не виноваты»!

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