«Мужчины писали, что это сексизм»

Юлия Малькова переехала из Украины в июне 2015 года и тут же запустила ProWomen.by, помогающий женщинам в бизнесе. Сегодня девушка рассказывает, как пришла к своему проекту и зачем бесплатно организовала 30 мероприятий за 2 года.

– Когда я приехала в Минск, мне сразу бросилась в глаза высокая стоимость билетов на бизнес-лекции топовых спикеров. По меркам Украины, 15-20 долларов за билет – это дорого. Я не знаю, как сейчас, но два года назад в Киеве почти каждый день проходили классные бесплатные мероприятия. И тебе только оставалось выбирать, куда идти. В Минске сейчас появляется больше мероприятий. Это, конечно, здорово, но в том числе стоимость билетов на них послужила причиной делать наши лекции бесплатно…

Я получила ряд негативных комментариев от мужчин. Они писали, что это сексизм – и меня очень зацепила эта тема. Я захотела разобраться в терминах «дискриминация» и «сексизм»…

Я не могу сказать, что проект откровенно феминистский, хотя у него есть ценности, близкие феминизму. ProWomen расширяет права и возможности женщин, их экономическую независимость. Но, несмотря на это, я получаю много негативных комментариев как со стороны феминисток, так и со стороны нефеминисток. Последние обвиняют проект в том, что он слишком феминистский и не затрагивает вопросы семьи. Да, мы не ставим это на первое место, но я не позволю кому-то в проекте сказать, что, «ты неполноценная женщина, потому что у тебя нет детей». Это невозможно.

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