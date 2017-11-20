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Скандалы
20.11.2017
КГБ Беларуси задержал директора украинского предприятия, который приехал на переговоры с МТЗ

В посольстве Украины в Минске «Салідарнасці» подтвердили информацию о задержании.

В Беларуси КГБ задержал директора украинского предприятия «Завод утяжелителей» (город Константиновка Донецкой области).

39-летний Александр Скиба 15 ноября приехал в командировку на Минский тракторный завод, с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции. В тот же день собирался вернуться на родину.

Однако на следующий день Скиба позвонил жене с белорусского номера и сообщил, о том, что его задержал КГБ. В чём его обвиняют, неизвестно, сообщает сайт lb.ua.

Руководство украинского предприятия обратилось к послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму с просьбой разобраться.

«Пытаясь узнать судьбу нашего сотрудника я обратился по телефону, найденному в сети Интернет, к Оперативному дежурному Управления КГБ Беларуси в г.Минск с запросом о задержании нашего сотрудника. Человек, который представился заместителем оперативного дежурного, подтвердил мне факт содержания нашего сотрудника в этом учреждении», — говорится в письме и.о председателя правления завода О.Козьменко на имя посла.

Письмо на имя посла Украины в Минске о задержании спецслужбами Беларуси Александра Скибы

В посольстве Украины в Минске «Салідарнасці» подтвердили информацию о задержании украинского гражданина:

— Пока мы можем лишь подтвердить факт задержания гражданина Украины на территории Беларуси. Наш консул сейчас занимается этим вопросом.

Как известно, 25 октября в Минске был задержан украинский журналист Павел Шаройко. Его обвиняют в шпионаже.

 
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