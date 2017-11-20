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20.11.2017
Александр Старикевич
Чемпионат Беларуси по нытью

Предпоследний тур первенства Беларуси по футболу вызвал лавину комментариев по поводу «купленного» чемпионства БАТЭ. Разбираем ситуацию.

Претензии конкурентов борисовского клуба сводятся, в основном, к двум эпизодам:

1. В матче БАТЭ – «Слуцк» хозяева победили со счетом 6:0. Впоследствии дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола засчитал борисовчанам техническое поражение за «неправомочное участие игрока в матче». Но потом апелляционный комитет БФФ отменил решение дисциплинарного и вернул три очка БАТЭ.

2. В матче БАТЭ – «Неман» победный гол забил форвард борисовчан Виталий Родионов. Но мяч перед тем, как отправиться в сетку ворот гродненцев встретился с рукой нападаюшего.

Ну и началось…

Об истории с «неправомочным участием» подробно написано здесь. Вдогонку можно задать недовольным только один вопрос: вы всерьёз считаете, что команде, победившей со счетом 6:0, нужно засчитать поражение 0:3 только потому, что у неё на скамейке запасных находился вратарь, отбывший дисквалификацию, но, предположительно, не оплативший к моменту игры штраф, и это будет справедливо?

По второму пункту бесспорна ошибка арбитра. Вот только в нынешнем сезоне «грешили» судьи чаще против БАТЭ, чем за. Вот несколько фактов на эту тему:

1. Самый свежий. В концовке матча БАТЭ – «Нафтан» рефери Евгений Наумов назначил пенальти в ворота хозяев, хотя мяч попал в плечо Виталию Гайдучику, а не в руку. Как следствие, матч закончился вничью – 1:1, и борисовчане потеряли два очка.

2. В матче «Минск» – БАТЭ арбитр Виталий Севостьяник не назначил пенальти в ворота столичной команды после того, как защитник «горожан» Виталий Трубило сыграл рукой в своей штрафной. Это была не единственная ошибка судьи в пользу «Минска». Матч в итоге закончился поражением борисовчан – 0:1. А работа Севостьяника получила официальную оценку «неудовлетворительно». 

3. О том, как «любят» судьи БАТЭ, свидетельствует и история с пенальти. В нынешнем чемпионате борисовчане лишь раз били одиннадцатиметровый. А вот в их ворота пенальти назначались трижды. Для сравнения: солигорский «Шахтер» пять раз получал право на одиннадцатиметровые. При этом горняки сами ни разу не подвергались такой каре за весь чемпионат.

4. В матче «Динамо» (Минск) – «Днепр» рефери Виталий Севостьяник (!) неоправданно назначил пенальти в ворота могилевчан и удалил защитника гостей. А до этого судья проигнорировал нарушение голкипера хозяев Сергей Игнатовича на форварде гостей Александре Джигеро при выходе «один на один», вполне тянувшее на красную карточку. В результате минчане победили со счетом 1:0 и записали на свой счёт три очка.

5. В матче «Динамо» (Минск) – «Минск» арбитр Виталий Севостьяник (!!!) при счете 0:0 не назначил пенальти в ворота «бело-голубых» за руку защитника Нино Галовича в собственной штрафной. Потом рефери проигнорировал очевидный толчок в спину форварда «горожан» Неманьи Човича, выходившего на рандеву с голкипером «Динамо» Андреем Климовичем. Этот фол явно тянул на одиннадцатиметровый, но… В заключительной четверти матча хозяева забили дважды и победили, опять же приплюсовав себе три очка, которых вполне могло не быть.

В общем, жалобы на то, что судьи якобы «убивают команды» в пользу БАТЭ могут выглядеть сколь-нибудь обоснованными, только если выдернуть отдельные эпизоды из общего контекста сезона.

Высказывание Николая Януша и вовсе находится за гранью здравого смысла. «Шахтер» в этом году проиграл БАТЭ со счетом 0:1 и 0:4, с минским «Динамо» сыграл вничью 2:2 и опять же уступил 0:1. При этом за два тура до финиша горняки лидировали в чемпионате. Побеждай дважды и вне зависимости от того, что там у БАТЭ, становись чемпионом.

Но солигорский клуб по общему признанию провалил домашнюю игру с жодинским «Торпедо-БелАЗ», как и почти все важные матчи сезона. И после этого жаловаться, что «нас поставили раком»… Да сами себя и поставили!

Ну и самым смешным комментарием отметился Павел Савицкий. Дело даже не в том, что гродненский «Неман» на медали чемпионата никак не претендует. Фокус в следующем: считанные месяцы назад речь шла о переходе Савицкого… в БАТЭ! То есть тогда полузащитник ранее «купленные чемпионств» борисовчан в упор не видел (ну или это его не смущало). А вот после того, как сделка не состоялась, Савицкий внезапно «прозрел».

Этот «чемпионат Беларуси по нытью» пора заканчивать. БАТЭ в этом году сделал массу подарков конкурентам, но, по состоянию на 20 ноября, за тур до финиша все равно идет на первом месте. Винить в этом и «Динамо», и «Шахтёр» могут только себя.

 
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