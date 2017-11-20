Мокрый снег и до -7°С ночью ожидается в ближайшие дни

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

21 ноября ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие осадки, в основном мокрый снег. В ночные и утренние часы местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

22 ноября в отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, максимальная днем -2..+3°С.

23 ноября преимущественно по западной половине страны пройдут осадки — мокрый снег, дождь, в отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С; в западных районах ночью около 0°С, днем +4..+7°С.