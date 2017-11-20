Агилера, непохожая на себя, заставила пустить слезу всех коллег по цеху. Видеофакт

Кристина Агилера с триумфом выступила на American Music Awards-2017, исполнив песни Уитни Хьюстон: «I will always love you», «Run To Run», «I have nothing», «I'm every woman».

Певица появилась перед зрителями в непривычном образе – без яркого и вызывающего макияжа, а ее выступление уже назвали триумфальным. Были растроганы все зрители, испытавшие полную гамму чувств (слезы Пинк тому подтверждение). Под конец выступления Агилеры в пляс пустились почти все.