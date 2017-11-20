«Посидеть в белорусском СИЗО — это экстремальный туризм». Байнет — о приговоре «французу с патроном»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Мужчины писали, что это сексизм»
Мокрый снег и до -7°С ночью ожидается в ближайшие дни
Фотофакт. Что не так с памятником Александру III
Защитник «Витесса» забил фантастический автогол ударом с 30 метров
Как власти собираются трудоустраивать белорусов?
Обложка дня. Глянец в эпоху кризиса
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
Мугабе пожелал народу спокойной ночи, так и не сумев произнеси «волшебные слова»
На апошніх секундах: «Цмокі» саступілі «Аўтадору»
Россию не восстановили в правах накануне Олимпиады. Чем это может обернуться?
Во Франции полицейский расстрелял родных и соседей своей сожительницы
США могут выделить Украине $ 47 млн на летальное оружие
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк
«Ни в одной стране мира президент не уделяет столько внимания трудоустройству граждан». Вакансия на 225 долларов. Налетай
Шумченко: «Пришельцы из Средней Азии оставили в дураках все наше правительство»
Мечты Лукашенко, и что из них вышло
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Почему Украина выбралась из Бермудского треугольника, а Беларусь – нет
Финансовый аналитик поставил Лукашенко «неуд» по популизму
35 лет назад минское «Динамо» стало чемпионом СССР
Чему учит опыт Зимбабве
Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет
Может ли глава государства окружать себя красотками?
О новом общественном совете при МВД: «При этой власти не скоро выздоровеем»
Экономист: «Белорусы расплачиваются за демпинг цемента в Украину трижды»
Четыре «революционных» документа, принятие которых тормозится в госорганах
Личная история: как в школе на уроке труда будущих зэков готовили
Как белорусские чиновники воруют сладости из чужого кармана
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Молодая жена «правой руки Путина» ушла к итальянскому автогонщику
Краснодарские гаишники устроили крестный ход
Как выглядит новая президентская клиника
Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах
И снова здравствуйте. Снег!
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Як маленькім беларусам з дзяцінства тлумачаць, хто «самы галоўны ў нашай дзяржаве»
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
20.11.2017
Салiдарнасць
«Посидеть в белорусском СИЗО — это экстремальный туризм». Байнет — о приговоре «французу с патроном»

Суд вынес решение по делу «француза с патроном» — его признали невиновным и оправдали. Подробности судебного процесса и реакция Байнета на приговор.

20 ноября в Гомельском суде вынесено решение по делу Жолана Вийо. Его признали невиновным и оправдали — за отсутствием в его деяниях состава преступления.

Все подробности дела — в обзоре «Салідарнасці».

«Я хотел быть честным». За что взяли

21 сентября Вийо задержали при выезде из Беларуси в Украину при прохождении таможенного контроля по «красному коридору»: среди его вещей был обнаружен патрон, который, как утверждает иностранец, ему на память подарил его друг — поляк.

О своем задержании француз рассказал на суде. По его словам, таможенники «Новой Гуты» задали иностранцу стандартный вопрос: «Везете ли что-либо запрещенное?».

— Я на английском ответил им вопросом на вопрос: «Является ли пуля запрещенным, я не знаю?». Они [таможенники] не поняли меня и жестами попросили показать. Я полез в рюкзак. В свертке лежала пуля и другие сувениры из других стран, которые я приобрел ранее.

«Я хотел быть честным», — пояснил он свой поступок. Таможенники честность француза не оценили.

Экспертиза показала, что патрон рабочий и может использоваться в качестве боеприпаса. Так Вийо оказался за решеткой.

Фото Леонида Судаленко, facebook

«Оштрафовать и отпустить». Что просил прокурор

Француз обвинялся сразу по двум статьям, связанным с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконным перемещением их через границу. Однако после выступления прокурора стало понятно, что Жолан Вийо скоро выйдет на свободу. Гособвинитель попросил судью применить в отношении гражданина Франции ст. 70 УК РБ (наказание ниже низшего предела) и приговорить обвиняемого к штрафу 300 базовых единиц, освободив в зале суда.

Для решения судье понадобилось время и она взяла паузу до понедельника.

«Как прекрасна ваша страна и живущие здесь люди». Последнее слово француза

В понедельник рассмотрение дела началось с последнего слова обвиняемого.

«Обвиняемый говорит, как прекрасна наша страна и живущие здесь люди», — написал на своей странице в Facebook гомельский правозащитник Леонид Судаленко, который с первого дня следит за процессом.

Фото Ивана Яривановича, TUT.BY

— Всю свою жизнь я старался быть честным с уважением относился к законам своей страны Франции и Великобритании, где я живу, и любой другой страны, где ступала моя нога. У меня не было намерения приехать сюда и совершить преступление, — цитирует выступление Жолана TUT.BY.

Молодой человек отметил, что приехал в страну, чтобы навестить свою знакомую. Но, несмотря на первый отрицательный опыт, заявил Вийо, он не разочарован в Беларуси, а тронут тем, насколько внимательны были незнакомые люди, которые присылали посылки и письма со словами поддержки.

— Я люблю путешествовать, потому что люблю свободу. И никогда бы не променял свободу на этот сувенир. Еще раз повторю, что я не имел намерения совершать преступление. Этот срок уже, думаю, достаточный, потому что я пережил столько страха, столько всего, что это послужило мне хорошим уроком…

Суд «урок» засчитал и принял решение освободить француза без каких-либо условий.

«Безвизом теперь его не заманишь» Реакция Байнета

Пользователи сети тут же отреагировали на решение суда. «А это точно в нашем суде? Оправдали? Что-то не сходится...», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Впрочем, мнения людей разошлись. Одни считали, что француз избежал наказания, потому что является иностранцам и в отношении наших граждан решение было бы иное, других — возмущал даже факт его задержания.

«Извиниться бы перед французом не помешало. И заплатить за моральный ущерб».

«Отпустят этого и следующий гранату провезет, гляньте на южного соседа, оно нам надо?»

«А белоруса сгноили бы в тюрьме. Двойные стандарты».

«Кто-нибудь может мне объяснить почему у нас так: иностранцам всякие поблажки в законе, хлеб-соль, чарка-шкварка — а для своих родных по всей строгости».

«А вы поинтересуйтесь у девушки, которую в метро с патроном словили, там что? Тут, конечно француз, шумиха, а там впаяли статью по-тихому и все?»

«Посидеть в белорусском СИЗО — это экстремальный туризм. Наверняка получил массу впечатлений».

«Сомневаюсь, что француз еще раз захочет приехать в Беларусь. И безвизом теперь его не заманишь».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»
Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»
Взлёт и крах одного президента в фотографиях
«Еще 10 минут был жив». Новые подробности гибели спасателя во время падения с крыши коровника
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY