«Посидеть в белорусском СИЗО — это экстремальный туризм». Байнет — о приговоре «французу с патроном»

Суд вынес решение по делу «француза с патроном» — его признали невиновным и оправдали. Подробности судебного процесса и реакция Байнета на приговор.

20 ноября в Гомельском суде вынесено решение по делу Жолана Вийо. Его признали невиновным и оправдали — за отсутствием в его деяниях состава преступления.

Все подробности дела — в обзоре «Салідарнасці».

«Я хотел быть честным». За что взяли

21 сентября Вийо задержали при выезде из Беларуси в Украину при прохождении таможенного контроля по «красному коридору»: среди его вещей был обнаружен патрон, который, как утверждает иностранец, ему на память подарил его друг — поляк.

О своем задержании француз рассказал на суде. По его словам, таможенники «Новой Гуты» задали иностранцу стандартный вопрос: «Везете ли что-либо запрещенное?».

— Я на английском ответил им вопросом на вопрос: «Является ли пуля запрещенным, я не знаю?». Они [таможенники] не поняли меня и жестами попросили показать. Я полез в рюкзак. В свертке лежала пуля и другие сувениры из других стран, которые я приобрел ранее.

«Я хотел быть честным», — пояснил он свой поступок. Таможенники честность француза не оценили.

Экспертиза показала, что патрон рабочий и может использоваться в качестве боеприпаса. Так Вийо оказался за решеткой.

Фото Леонида Судаленко, facebook

«Оштрафовать и отпустить». Что просил прокурор

Француз обвинялся сразу по двум статьям, связанным с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконным перемещением их через границу. Однако после выступления прокурора стало понятно, что Жолан Вийо скоро выйдет на свободу. Гособвинитель попросил судью применить в отношении гражданина Франции ст. 70 УК РБ (наказание ниже низшего предела) и приговорить обвиняемого к штрафу 300 базовых единиц, освободив в зале суда.

Для решения судье понадобилось время и она взяла паузу до понедельника.

«Как прекрасна ваша страна и живущие здесь люди». Последнее слово француза

В понедельник рассмотрение дела началось с последнего слова обвиняемого.

«Обвиняемый говорит, как прекрасна наша страна и живущие здесь люди», — написал на своей странице в Facebook гомельский правозащитник Леонид Судаленко, который с первого дня следит за процессом.

Фото Ивана Яривановича, TUT.BY

— Всю свою жизнь я старался быть честным с уважением относился к законам своей страны Франции и Великобритании, где я живу, и любой другой страны, где ступала моя нога. У меня не было намерения приехать сюда и совершить преступление, — цитирует выступление Жолана TUT.BY.

Молодой человек отметил, что приехал в страну, чтобы навестить свою знакомую. Но, несмотря на первый отрицательный опыт, заявил Вийо, он не разочарован в Беларуси, а тронут тем, насколько внимательны были незнакомые люди, которые присылали посылки и письма со словами поддержки.

— Я люблю путешествовать, потому что люблю свободу. И никогда бы не променял свободу на этот сувенир. Еще раз повторю, что я не имел намерения совершать преступление. Этот срок уже, думаю, достаточный, потому что я пережил столько страха, столько всего, что это послужило мне хорошим уроком…

Суд «урок» засчитал и принял решение освободить француза без каких-либо условий.

«Безвизом теперь его не заманишь» Реакция Байнета

Пользователи сети тут же отреагировали на решение суда. «А это точно в нашем суде? Оправдали? Что-то не сходится...», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Впрочем, мнения людей разошлись. Одни считали, что француз избежал наказания, потому что является иностранцам и в отношении наших граждан решение было бы иное, других — возмущал даже факт его задержания.

«Извиниться бы перед французом не помешало. И заплатить за моральный ущерб».

«Отпустят этого и следующий гранату провезет, гляньте на южного соседа, оно нам надо?»

«А белоруса сгноили бы в тюрьме. Двойные стандарты».

«Кто-нибудь может мне объяснить почему у нас так: иностранцам всякие поблажки в законе, хлеб-соль, чарка-шкварка — а для своих родных по всей строгости».

«А вы поинтересуйтесь у девушки, которую в метро с патроном словили, там что? Тут, конечно француз, шумиха, а там впаяли статью по-тихому и все?»

«Посидеть в белорусском СИЗО — это экстремальный туризм. Наверняка получил массу впечатлений».

«Сомневаюсь, что француз еще раз захочет приехать в Беларусь. И безвизом теперь его не заманишь».