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20.11.2017
Фотофакт. Что не так с памятником Александру III

Владимир Путин открыл в парке Ливадийского дворца в Ялте памятник Александру III.

На первый взгляд памятник выглядит впечатляющее, особенно на фоне невысокого Путина. Но если подойти поближе, оказывается, что это очредная безграмотная и наспех сделанная поделка. Ну не получается у властей собрать скрепы из нашего «великого» прошлого, пишет Telegram-канал «Нечаевщина». Давайте разберём, что не так с памятником.

ТАСС сообщает:

«...Четырехметровый монумент императору был изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов, автором работы стал народный художник России Андрей Ковальчук. Александр III изображен сидящим на срубе дерева в военной форме, опираясь на меч. Позади него - горизонтальная стела с двуглавым орлом, на рельефе которой показаны различные достижения эпохи царя-миротворца: создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, а также Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей. Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие».

1.Нами любимый Достоевский поднагадил уже тем, что ни дня не прожил при правлении Александра III. Он умер за 30 дней до того, как был убит Александр второй и соответственно начал править третий.

2.Самолет Можайского разрабатывался еще с 1870-х. Испытания прошли в самом начале царствования Александра III, но самолет все равно не взлетел. Так себе достижение.

3.Транссиб начали строить в 1891 году, за три года до смерти Александра III, а достроили только к 1916 году.

4.Годом основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год. В 1892 году купец всего лишь передал собрание в дар Москве. Причем тут Александр III? Изображенный на рельефе (по самому-самому центру) фасад Третьяковки возведен в 1900-1903 годах по рисунку Виктора Васнецова. Царь давно в могиле.

5.Официальная дата основания Исторического музея - 1872 год. «Музей имени Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича» был основан указом императора Александра II, папы нашего героя.

6.Лев Толстой написал "Войну и мир" и "Анну Каренину" при Александре II. И жил еще довольно долго при Николае II. Достижение Александра III?

7.Пржевальский основной массив путешествий совершил при Александре II, а не при Александре III.

8.Менделеев открыл периодический закон в 1869 году, при Александре II. Умер при Николае II в 1907 году. В чем достижение Александра III?

Но самое эпичное еще не это. ТАСС продолжает:

«На белом мраморном постаменте памятника высечена надпись «Император Всероссийский Александр III», а ниже приведена его крылатая фраза: «У России есть только два союзника — ее армия и флот».

Фраза про армию и флот приписывается императору ложно, на самом деле ее произнес военный министр Ванновский.

 
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