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Как власти собираются трудоустраивать белорусов?

Почему всеобщая занятость — это чистой воды лукавство.

Государство продолжит помогать населению в трудоустройстве, заявил Александр Лукашенко во время общения с коллективом нового завода СЗАО «Белджи».

Но где найти для этого рабочие места?

— Еще в январе прошлого года была принята правительственная программа на 2016-2020 годы. Там поначалу говорилось, что будет создано 35 тысяч рабочих мест, потом премьер-министр по указанию президента сказал, что число будет увеличено до 50 тысяч мест, потом назывались и более высокие цифры. Но до сих пор мы ничего не слышали о том, как эта программа выполняется, — говорит председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

Для решения вопросов занятости, по его словам, нужно развивать малый и средний бизнес, создавать условия для развития предпринимательства.

— Пока происходит все наоборот, мы видим белорусский бизнес, который ведет себя очень осторожно. Риск быть привлеченным к ответственности за нарушение инструкций, противоречащих одна другой, очень велик, — отмечет эксперт.

Александр Ярошук

— Что должно произойти, чтобы реально росло количество рабочих мест, причем с достойной зарплатой?

— Нужно, чтобы государство не контролировало экономику так тотально, как у нас сегодня. Я был во многих странах постсоветского пространства. Нередко там, где государство не может способствовать занятости людей, оно хотя бы не мешает. Пример в этом плане – Кыргызстан.

То, что должны власти делать сейчас, — это предпринимать реальные шаги по либерализации, по уходу государства из экономики и по развитию малого, среднего бизнеса и индивидуального предпринимательства. С одной стороны, это будет служить созданию новых рабочих мест, с другой — способствовать приходу инвестиций, модернизации производств, обеспечению достойных условий труда.

— Должна ли быть самоцелью всеобщая занятость населения?

— Всеобщая занятость — это чистой воды лукавство. 1% безработных на фоне продолжающихся сокращений рабочих даже на крупных предприятиях — это неправда.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
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