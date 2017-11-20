«Еще 10 минут был жив». Новые подробности гибели спасателя во время падения с крыши коровника

Коллеги погибшего рассказала о его последних минутах жизни.

Напомним, 18 ноября в Буда-Кошелевском районе в деревне Бушевка трагически погиб бывший спасатель МЧС. В рабочее время 33-летнего гомельчанина отправили чистить крышу коровника, откуда он упал с 10-метровой высоты и разбился насмерть. По словам работников, порядок на ферме наводили к приезду Лукашенко.

Кирилл Романов. Фото из социальных сетей

— До обеда Кирилл еще присылал жене фото с фермы: крыши, коровок… А в пять часов вечера к ней домой пришли два человека, которые представились работниками администрации завода. С ними были работники скорой. Они сказали, что Кирилла больше нет, — рассказал TUT.BY родственник погибшего Владимир.

Кирилл Романов работал в военизированном газоспасательном отряде Гомельского химзавода.

— Отряд был создан на случай внештатных ситуаций. По словам Кирилла, чтобы ребята не сидели без дела, их часто отправляли на разные работы — разгрузить, покрасить… На этот раз отправили чистить крыши коровников. Говорят, это была подготовка к приезду президента, — рассказывает Владимир.

Коллеги погибшего, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали, что до инцидента работников химзавода уже несколько раз отправляли наводить порядок на ферме в Бушевке. Кирилл Романов в субботу поехал туда впервые.

— Там на крыше плиты по бокам, а между ними — прозрачный пластик. Он используется для того, чтобы обеспечить дополнительное освещение. Вот они этот поликарбонат и мыли, чтобы светопропускаемость улучшить. Кирилл на него встал и провалился. Если бы на корову упал, так выжил бы. А так прямо на бетонный пол, — уточнил детали случившегося коллега погибшего.

По его словам, сразу после падения Кирилл еще минут десять оставался жив.

— Наши ему искусственное дыхание делали. Но врачи приехали и констатировали смерть, — рассказывал коллега.

Также сотрудники химзавода рассказали, что работали на объекте без страховки. Им сказали, что страховочные ремни не предусмотрены, так как на объекте пологая крыша.

— Нам сказали нигде преждевременно ничего не говорить. Мы уверены, что все спустят на тормозах, — говорят родственники погибшего.

Первый зампред Буда-Кошелевского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Людмила Прокопенко сказала, что не знает подробностей инцидента на ферме.

— У меня было другое поручение, я занималась другим вопросом, — сказала Людмила Прокопенко. — Знаю, что химзавод делал на ферме подрядные работы: ставили забор, кто красил, кто мазал. Но это не связано с приездом президента, это плановые работы.

Курирующий охрану труда второй заместитель главы района Александр Ковалев отказался от комментария и бросил трубку.

Кириллу Романову было всего 33 года. У него остались жена и двое детей — пяти и трех лет. Мужчина окончил Университет гражданской защиты МЧС и работал в военизированном газоспасательном отряде Гомельского химзавода. Cегодня состоятся похороны.